• El evento se realizará este miércoles 8 de febrero desde las 18:00 horas en el frontis del Complejo Deportivo Patricio Mekis, y para ingresar se debe realizar una donación mínima de tres productos: alimentos no perecibles, agua mineral, bebidas isotónicas, alimentos para mascotas, pañales y útiles de aseo.

Los incendios forestales continúan afectando al sur del país. De acuerdo con las cifras entregadas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) se contabilizan más de 3.200 personas damnificadas por los siniestros ocurridos entre las regiones del Maule y la Araucanía.

En ese contexto, y con el objetivo de ir en apoyo a los miles de damnificados, Rancagua recibirá a grandes exponentes de la música urbana en “Chile Unido”, concierto solidario que se llevará a cabo este miércoles 8 de febrero desde las 18:00 horas en Av. República de Chile, en el frontis Complejo Deportivo Patricio Mekis.

Jordan 23, Standly, AK 4:20, El Futuro Fuera de Órbita, Flor de Rap, Pablito Pesadilla, DJ Rocka, Bayron Fire, King Savagge, Balbi El Chamako, Carlitos Junior 24K, Benji Gramitos, Simón La Letra, Gino Mella, Sayian Jimmy, Lleflight y mucho más serán parte de este evento, cuyo requisito para ingresar es realizar una donación mínima de tres productos: alimentos no perecibles, agua mineral, bebidas isotónicas, alimentos para mascotas, pañales y útiles de aseo.

Antes de iniciar su feriado legal, el alcalde Juan Ramón Godoy señaló que “desde la Municipalidad de Rancagua queremos invitar a toda la comunidad rancagüina, y también de nuestras comunas vecinas, a sumarse al gran Concierto Solidario ‘Chile Unido’ que se realizará este miércoles desde las 18:00 horas en Av. República de Chile, en el frontis del Complejo Patricio Mekis, y que va en apoyo de las familias damnificadas con los incendios forestales en el sur del país”.

Además, detalló que “para poder disfrutar de este evento y de la mejor música urbana, cada persona debe realizar una donación mínima de 3 productos, que pueden ser: alimentos no perecibles, agua mineral, bebidas isotónicas, útiles de aseo, pañales y alimentos para mascotas”.

Finalmente, el alcalde Godoy destacó que “las y los rancagüinos siempre se han caracterizado por ser solidarios, y hoy nuevamente es momento de demostrarlo y estar con quienes más lo necesitan”, agregando que “estuvimos con Viña del Mar durante diciembre y hoy también apoyaremos a las familias del sur de Chile que están viviendo momentos muy complejos producto de los incendios forestales”.

Por su parte, el productor de “Chile Unido”, Omar Moyano, agradeció “a la Municipalidad que desde el día uno se pusieron al tiro a disposición de nosotros para poder ayudarnos en esta noble causa, hicieron en tiempo récord todas las gestiones para poder llevar a cabo esto”.

“Se vienen muchos artistas, se vienen unas pequeñas sorpresas, entre ellos está Jordan 23, Standly, AK 4:20, Pablito Pesadilla, DJ Rocka, Balbi El Chamako y muchos artistas más que también se van a sumar”, finalizó Moyano.

