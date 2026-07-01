La Medialuna Monumental se transformó en un gran espacio de entretención con nieve, juegos, espectáculos y actividades gratuitas para niños, niñas y adultos durante las vacaciones de invierno.

Una verdadera fiesta familiar se vivió este jueves en la Medialuna Monumental con el comienzo del Parque de Nieve en Rancagua, iniciativa organizada por la Municipalidad de Rancagua que abrió su nueva edición con una alta convocatoria y una jornada marcada por la alegría de niños, niñas y sus familias.

Durante todo el día, los asistentes disfrutaron del gran tobogán de nieve, zonas de juegos, actividades deportivas y recreativas, presentaciones artísticas, juegos inflables, pintacaritas y una variada oferta de food trucks, en un espacio especialmente preparado para ofrecer una experiencia gratuita durante las vacaciones de invierno.

La gran asistencia y el entusiasmo del público marcaron el inicio de una semana de actividades pensadas para promover el encuentro familiar, la recreación y el disfrute de las vacaciones de invierno en un entorno seguro y con alternativas para todas las edades.

El Parque de Nieve continuará funcionando hasta el próximo 1 de julio con una programación diaria que contempla espectáculos, juegos y diversas actividades para que las familias sigan disfrutando de una experiencia única en la ciudad.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Rancagua reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios gratuitos de encuentro y recreación, acercando panoramas de calidad para que las familias puedan disfrutar juntas durante estas vacaciones de invierno.