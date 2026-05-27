El espectáculo más aclamado de Cirque du Soleil necesitó solo unas horas desde el inicio de la preventa de entradas de Banco de Chile para desatar la reacción del público chileno, que aseguró rápidamente sus lugares para no quedarse fuera de “Alegría”, una de las producciones más emblemáticas y celebradas de la compañía canadiense.

De este modo, vuelve a instalarse la intensidad de un montaje que trasciende en lo escénico para convertirse en una experiencia total: una oda de acrobacias que desafían lo imposible, música en vivo que envuelve y un diseño que cautiva y transporta.

En este contexto, comienza la venta general de entradas el jueves 28 de mayo a las 11:00 hrs., convocando nuevamente al público a reencontrarse con la magia intacta del espectáculo más emblemático de Cirque du Soleil.

Sobre el espectáculo

“Alegría” es una extraordinaria reinterpretación del clásico de mismo nombre, uno de los espectáculos más queridos de la compañía, que ayudó a forjar su estilo característico al encantar a más de 14 millones de espectadores en 255 ciudades alrededor del mundo entre 1994 y 2013. Tan icónica como la puesta en escena, la banda sonora de Alegría —con su canción principal de gran éxito— recibió una nominación al Premio Grammy tras su lanzamiento en 1995, y continúa siendo hasta hoy el álbum más vendido y reproducido del Cirque du Soleil.

Durante su gira por Chile en el 2008, Alegría estableció un vínculo inquebrantable entre el Cirque du Soleil y el público chileno, abriendo el camino para otras producciones que posteriormente visitaron el país.

Al redefinir la narrativa original y la dirección escénica, renovar los números acrobáticos y adoptar una estética contemporánea, “Alegría” presenta una creación sorprendente: una versión moderna que reaviva las emociones y la magia del espectáculo original, celebrando los pilares de su éxito con melodias inolvidables, temas atemporales y un universo barroco imersivo, lleno de lirismo y nostalgia.

“Alegría volverá a quitarte el aliento”

Evening Standard (Londres, 2024)

“El Cirque du Soleil logra con “Alegría” su mayor desafío hasta ahora: superar la versión original”

El Periódico (Barcelona, 2024)

Una oda acrobática a la fuerza de la esperanza, “Alegría” explora la lucha de poder entre el viejo orden y una juventud que anhela renovación, en el corazón de un reino que alguna vez fue glorioso y que ha perdido a su rey. Mientras el bufón de la corte intenta, torpemente, asumir el trono, un creciente deseo de cambio emerge desde las calles para desafiar el status y devolver la alegría a un mundo en decadencia.

Fiel a la tradición de Cirque du Soleil, el espectáculo deslumbra con una poderosa combinación de acrobacias emocionantes, música en vivo impactante, vestuarios exuberantes, escenografías innovadoras y humor irresistible, transformando la Gran Carpa en un reino imaginario donde la revolución está en el aire. Con un elenco de 54 artistas de distintas partes del mundo, esta versión reinventada ha encantado a más de 3,5 millones de espectadores en siete países desde su estreno en el 2019.

Para más información, visita : cirquedusoleil.com/alegria