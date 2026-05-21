Cirque du Soleil regresa a Chile con “Alegría”, una audaz reinterpretación de su producción más icónica, “Alegría”, que llega tras conmemorar los 20 años del primer espectáculo de Cirque du Soleil en Chile. La venta de entradas estará disponible próximamente. En 2027, desde el 6 de enero en Santiago, el público será invitado a entrar bajo la Gran Carpa Espacio Riesco (Big Top) y adentrarse en un reino imaginario, para vivir toda la magia de este clásico atemporal, reinventado para una nueva generación.

Información de venta de Entradas

Preventa exclusiva para clientes Banco de Chile: Entradas disponibles martes 26 de mayo exclusivamente en Puntoticket.com, a partir de las 11:00 horas hasta agotar stock.

20% de descuento exclusivo para clientes del Banco de Chile pagando con tarjetas del banco, desde el 26 de mayo y hasta agotar stock.

Venta General: Entradas disponibles exclusivamente en Puntoticket.com inmediatamente después de agotada la preventa, o bien el miércoles 10 de junio desde las 11:00 horas.

Sobre el espectáculo

“Alegría” es una extraordinaria reinterpretación del clásico de mismo nombre, uno de los espectáculos más queridos de la compañía, que ayudó a forjar su estilo característico al encantar a más de 14 millones de espectadores en 255 ciudades alrededor del mundo entre 1994 y 2013. Tan icónica como la puesta en escena, la banda sonora de Alegría —con su canción principal de gran éxito— recibió una nominación al Premio Grammy tras su lanzamiento en 1995, y continúa siendo hasta hoy el álbum más vendido y reproducido del Cirque du Soleil.

Durante su gira por Chile en el 2008, Alegría estableció un vínculo inquebrantable entre el Cirque du Soleil y el público chileno, abriendo el camino para otras producciones que posteriormente visitaron el país.

Al redefinir la narrativa original y la dirección escénica, renovar los números acrobáticos y adoptar una estética contemporánea, “Alegría” presenta una creación sorprendente: una versión moderna que reaviva las emociones y la magia del espectáculo original, celebrando los pilares de su éxito con melodias inolvidables, temas atemporales y un universo barroco imersivo, lleno de lirismo y nostalgia.

“Alegría volverá a quitarte el aliento”

Evening Standard (Londres, 2024)

“El Cirque du Soleil logra con “Alegría” su mayor desafío hasta ahora: superar la versión original”

El Periódico (Barcelona, 2024)

Una oda acrobática a la fuerza de la esperanza, “Alegría” explora la lucha de poder entre el viejo orden y una juventud que anhela renovación, en el corazón de un reino que alguna vez fue glorioso y que ha perdido a su rey. Mientras el bufón de la corte intenta, torpemente, asumir el trono, un creciente deseo de cambio emerge desde las calles para desafiar el status y devolver la alegría a un mundo en decadencia.

Fiel a la tradición de Cirque du Soleil, el espectáculo deslumbra con una poderosa combinación de acrobacias emocionantes, música en vivo impactante, vestuarios exuberantes, escenografías innovadoras y humor irresistible, transformando la Gran Carpa en un reino imaginario donde la revolución está en el aire. Con un elenco de 54 artistas de distintas partes del mundo, esta versión reinventada ha encantado a más de 3,5 millones de espectadores en siete países desde su estreno en el 2019.

Para más información, visita : cirquedusoleil.com/alegria

Datos curiosos sobre el espectáculo

• Más de 4 millones de personas han visto “Alegría” desde 2019 en 10 países

• La versión original fue vista por más de 14 millones de espectadores

• La banda sonora fue nominada al Grammy en 1995

• La gira incluye 119 profesionales entre artistas y equipo técnico

• Participan profesionales de 25 países

• Detrás de escena se hablan 14 idiomas

• El elenco artístico reúne 54 artistas de 18 países

• La producción viaja con más de 2.000 toneladas de equipos

• Se requieren 8 días para montar la Villa del Cirque du Soleil

• La Gran Carpa tiene 51 metros de diámetro

• La compañía viaja con más de 1.500 piezas de vestuario

• Se sirven más de 250 comidas diarias en la cocina del campamento

Sobre o Cirque du Soleil Entertainment Group

El Cirque du Soleil Entertainment Group es líder mundial en entretenimiento en vivo. Con más de cuatro décadas superando los límites de la imaginación, la compañía artística lleva su enfoque creativo a una amplia variedad de formas artísticas, como espectáculos en vivo, producciones multimedia, contenidos de larga duración, música, experiencias inmersivas y eventos especiales. El Cirque du Soleil Entertainment Group celebra 40 años desafiando la realidad, redefiniendo el entretenimiento e iluminando el mundo a través del arte y la creatividad. Desde su creación en 1984, más de 400 millones de personas han sido inspiradas en seis continentes y 86 países. La empresa canadiense cuenta hoy con más de 4.000 colaboradores, incluidos 1.200 artistas de más de 80 nacionalidades diferentes. Para más información, visita cirquedusoleil.com

Dentro de los eventos que han sido producidos y desarrollados por sus unidades de negocio, sobresalen UFC en Chile, Guns N´ Roses (Chile, Perú y Colombia), la celebración de los 125 Años de Falabella con Ricky Martin, Kiss (Chile y Perú), Van Gogh Alive (Chile y Colombia), Fiesta de la Presidencia (Gobierno de Michelle Bachelet), David Gilmour en Chile y Festival Santiago Rock City, entre muchos otros.

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