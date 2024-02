En encuentro municipal de Seguridad Rural organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades ACHM y la Subsecretaría de Prevención del Delito SPD, el alcalde de la comuna de Graneros Claudio Segovia Cofré y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de los alcalde de la Región de O’Higgins emplazó al gobernador regional “a ponerse” con recursos económicos para contar con medidas concretas para la Seguridad Pública.

“Los gobernadores tienen una misión y una tarea importante en esta materia. Por lo mismo, le quiero pedir abiertamente al gobernador de mi Región, y del resto del país, a que pongan los recursos donde corresponden, necesitamos cien millones de pesos para cada Consejo Comunal de Seguridad, para tomar medidas claves que puedan permitir que la seguridad pública se plasme en hechos concretos”, dijo el alcalde de Graneros, Claudio Segovia Cofré

“Ayuden a los consejos comunales de Seguridad Pública, no es posible que tengamos reuniones, en donde están distintos actores como Carabineros de Chile, Bomberos, y todos los que estamos preocupados por la seguridad, y no contemos con recursos, entonces cuando se discuten sobre las distintas estrategias y no hay recursos es difícil de funcionar”, agregó el también presidente de la Comisión de Seguridad Pública de los alcalde de la Región de O’Higgins.

En este sentido, Claudio Segovia Cofré precisó que los recursos económicos son fundamentales para “comprar más vehículos para patrullaje y fiscalización. Limpieza e iluminación de sectores que son focos de delincuencias. Instalación de pórticos en puntos estratégicos de la Región para regular el ingreso de delincuentes. Restringir la instalación de parcelas, regular más para saber quiénes son los que están comprando”.

En la misma materia de seguridad, la máxima autoridad de Graneros reiteró “el deber que tiene el Estado de entregar garantías a las y los ciudadanos para que puedan vivir en paz. Por lo mismo es importante que los militares salgan a la calle principalmente a puntos más importantes y críticos de las ciudades”.

“Me declaro, aunque soy una persona de izquierda, partidario de que los militares salgan a la calle, principalmente a los puntos más importantes y críticos de la cuidad para proteger a las personas, y esto no tiene que ver con dogmas, ni posiciones políticas determinadas, sino que solucionar un problema tan grave que estamos viviendo y que hasta el momento no hay respuestas, ni solución. Y para ello tenemos que tomar medidas grandes. En la Región están pasando hechos delictuales que nunca se habían visto”, enfatizó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de los alcalde de la Región de O’Higgins.

“Hoy día estamos viviendo un toque de queda obligatorio, más duro que la dictadura, tenemos que estar obligados a estar guardados en las casas porque no tenemos derecho a salir, a tener la libertad que nos merecemos por culpa de la seguridad pública. Por lo mismo aquí nadie sobra, no hay colores políticos, hay una tarea que cumplir por las personas que nos necesitan a todos nosotros”, culminó Claudio Segovia Cofré.