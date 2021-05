Muy satisfecho y contento se mostró el alcalde reelecto de Graneros, Claudio Segovia, tras obtener una gran votación (superior al 54%) en la elección del pasado 15 y 16 de mayo, donde el candidato independiente arrasó en las urnas y se erigió como una de las mayorías más altas a nivel provincial y regional.

“Estamos muy contentos porque este resultado, es la expresión del trabajo eficiente y responsable, que se tradujo en obras palpables para nuestros vecinos. Fuimos capaces de imponer ideas, sin ataques personales ni falsas noticias, que querían inducir de forma negativa a los votantes. Somos las expresión de una labor honrada, que siempre ha mirado de frente y con las manos limpias a la comunidad granerina”, sostiene Segovia.

De la misma forma, insiste en la proyección que ya lo sitúa como representante de la región en lides parlamentarias, “que no me quitan el sueño, pues, mi norte siempre ha estado en mis vecinos y vecinas. Agradezco, por cierto, el apoyo abrumadoramente mayoritario y voy a realizar la mejor función para responder lo que la comunidad me exige. Le ganamos en buena lid a la política partidista antigua y obsoleta, que continúa usando los ataques personales como estrategia para el triunfo. A esos mismos, que todos conocemos, les digo con fuerza, nunca más los queremos ver en una papeleta”.

NUEVO GOBERNADOR

Respecto al nuevo gobernador, carrera que se correrá en segunda vuelta, Segovia, insiste que, “escucharemos la propuestas de ambos. No nos cerramos a ninguna opción, quien represente al nuevo Chile y explique iniciativa en beneficio del pueblo, será nuestro abanderado”.