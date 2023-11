Los deportistas son parte de la agrupación de hockey patín Unión O’Higgins junto a Club de Hockey Pepey de Rancagua.

El Club Pumas de Machalí participará este sábado 02 y domingo 03 de diciembre de 2023 en las finales del Campeonato de Clausura “Tatiana Zúñiga Farías” de la Liga Sur. Lo hará como “Unión O’Higgins” junto al plantel del Club Hockey Pepey de Rancagua.

La agrupación disputará 7 finales, 5 de oro y 2 de plata, además de dos encuentros amistosos con sus escuelitas Menor y Mayor.

Las jornadas se realizarán en la cancha del gimnasio municipal de Pelarco y contará con la presencia de representantes de O’Higgins; Everton y Camuvi de Valparaíso; Talca, San Javier y Linares del Maule; Huachipato del Bío Bío y Nahuelkines de la región Metropolitana.

Al respecto, el entrenador de Pumas de Machalí y Unión O’Higgins, Juan Contreras, comentó que “este es un gran trabajo de todos los jugadores que pertenecen a Unión O’Higgins, ya que logramos entrar a las finales en todas las series que presentamos. También es un logro de todas las familias que han puesto cabeza y corazón en este gran proyecto deportivo, que nació a principios del 2022, donde se unieron los clubes Pumas y Pepey para participar en la Liga Sur”.

LAS CATEGORÍAS

Este próximo sábado 02 de diciembre, Unión O’Higgins, disputará 3 finales de oro correspondientes a las categorías 11, 13 y 15, y una de plata, de la serie Sub 17.

“Estamos muy contentos de poder llegar por primera vez a un final de la Liga Sur con nuestra serie. Ha sido un trabajo de dos años, súper intenso, en que hemos sufrido bastante por no clasificar, sin embargo, hoy estamos bien preparados para enfrentar a Tornado de Chillán y traernos a la casa la copa de oro”, señaló Ayline González, jugadora de la Sub 15.

Por su parte, el domingo 03 de diciembre, la agrupación local de hockey patín, participará en tres partidos finales, 2 de oro (Sub 9 y Sub 23) y 1 de plata (Serie Adulta). Asimismo, se jugarán los amistosos de las escuelitas Menor y Mayor.

“Como equipo estamos muy contentos de haber clasificado, ya que rindió fruto todo el esfuerzo y garra que pusimos en cada partido. Es un esfuerzo de todo un año de los muchachos. Personalmente, me incorporé este semestre y estoy feliz de lo logrado. Este domingo vamos con todo. Estamos confiados en que nos irá bien porque sabemos el gran equipo que tenemos. ¡Nos vamos a traer la copa a O’Higgins!”, indicó Isaac Araya, jugador de las series 23 y Adulta.