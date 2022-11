Una destacada participación tuvo el Club Hockey Patín Pumas de Machalí, en el campeonato “Categoría Sub 11 de San Javier”, que se desarrolló el fin de semana pasado en el complejo deportivo Alonso Escobar Villablanca, en la región del Maule.

La delegación alcanzó el segundo lugar tras competir con los equipos de Linares, Talca y San Javier. “Los primeros partidos no lo sentimos tan intensos porque teníamos más patinaje que nuestros rivales. Fueron encuentros menos difíciles, aunque, por ejemplo, nos costó concretar con Linares, ya que su arquero es muy talentoso. La final, la tuvimos con Trueno de Talca, igual estábamos nerviosos, pese a que ya hemos jugado varias veces con ellos. Fue un partido muy apretado, que no pudimos finalizar a nuestro favor. Nos ganaron 1-0”, señaló la jugadora, Matilda Rojas.

“Como equipo estamos contentos de la participación que tuvimos, ya que logramos derrotar a buenos rivales, pasar a una final con Trueno de Talca y dejar todo en la cancha. Nuestro equipo contó con la mitad de sus jugadores, ya que por temas personales no pudo viajar el plantel completo. Por lo tanto, tuvimos que incorporar a nuestros talentosos pequeños de Escuelita, quienes fueron fundamentales en estos triunfos. Tenemos un buen semillero en la región y de eso nos sentimos muy orgullosos”, comentó por su parte el entrador del Club de Hockey Pumas de Machalí, Juan Contreras.

Cabe destacar que el campeonato “Categoría Sub 11 San Javier”, se realiza una vez al año, como parte de las actividades deportivas de conmemoración del aniversario de San Javier. “Como club, fuimos elegidos para representar a O’Higgins en este importante cuadrangular que se desarrolla todos los años. Estamos muy contentos de haber sido considerados por el municipio de San Javier, y de haber obtenido este segundo lugar”, sostuvo Soledad Yañez, presidenta del Club de Hockey Pumas de Machalí.