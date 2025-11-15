La Superintendenta de Electricidad y Combustibles entregó detalles sobre la sanción aplicada a la empresa y el avance de los reclamos en la comuna._

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, sostuvo una reunión con la Superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabezas, para abordar situación de la comuna tras las boletas erróneas emitidas por la empresa CGE.

Durante el encuentro, la autoridad nacional explicó que la SEC aplicó una multa histórica a la empresa eléctrica tras constatar incumplimientos en la toma de lecturas, situación que generó cobros indebidos y reclamos de miles de usuarios.

La Superintendenta informó que ya se han resuelto más de mil casos a favor de los consumidores y que el proceso continúa en desarrollo, con el compromiso de dar respuesta oportuna a quienes aún esperan resolución.

El alcalde Agliati agradeció la presencia de la Superintendenta en la ciudad y valoró el trabajo conjunto para defender los derechos de los vecinos y vecinas de Rancagua. “Queremos que ningún rancagüino enfrente cobros injustos. Como municipio, seguiremos acompañando a las familias que aún esperan respuestas y facilitando el acceso a la información”, señaló.

Finalmente, la SEC reiteró el llamado a presentar reclamos en caso de disconformidad a través del sitio web www.sec.cl o directamente en la oficina regional del organismo en O’Higgins.