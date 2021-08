Para la Directiva del Consejo Regional es importante recalcar que no se trata de estar recluidos y no tener contacto con familiares, pero sí, evitar la exposición innecesaria, sobre todo cuando hay condiciones de riesgo.

Rancagua, 16 agosto 2021.- La Directiva del Consejo Regional del Colegio Médico de O’Higgins, tras informarse de tres personas contagiadas de Covid con la variante Delta en Rancagua.

Durante varias semanas se han mantenido los bajos números de casos positivos y cero casos Delta en la región, tras este buen panorama casi todas las comunas hoy se encuentran en Fase 4. El Colmed O’Higgins ha intencionado e insistido en el autocuidado responsable, por los casos que se pueden generar en los espacios comunes y los brotes que se han generado por actividades familiares ampliadas y debido a estas circunstancias es que hoy tenemos brote de esta variante en la región.

Para la Directiva del Consejo Regional es importante recalcar que no se trata de estar recluidos y no tener contacto con familiares, pero sí, evitar la exposición innecesaria, sobre todo cuando hay condiciones de riesgo. Si se evitan o no se cumplen con las cuarentenas en los casos indicados por las autoridades sanitarias, como lo son los viajeros que llegan desde el extranjero. Las responsabilidades de los espacios en que se comparten deben ser exhaustivas, ya que los equipos para fiscalizar nunca serán los suficientes, y la inspección más segura, es el resguardo concientizado.

Por último, los médicos señalan que, los riesgos innecesarios tienen efecto dominó, ya que no sólo afectan al grupo con el que se compartió, sino a toda una comuna y región. Todos queremos avanzar y salir de las restricciones que tuvimos hasta hace pocas semanas, pero para eso necesitamos del apoyo y compromiso de cada persona. Los equipos médicos están agotados y aún no han tenido instancia de recuperación, como para avizorar una tercera o cuarta ola tan pronto.

El Colmed O’Higgins insiste en el cumplimiento de los protocolos como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el cumplimiento de los aforos, entre todos podemos disminuir los casos COVID-19.