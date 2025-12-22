Por: Guillermo Acuña Muga, director regional Instituto de Seguridad Laboral (ISL) O’Higgins.

Rancagua, 22 diciembre 2025.- Las fiestas de fin de año son momentos de encuentro con seres queridos, pero para miles de trabajadoras y trabajadores también representa un periodo de alta exigencia laboral. El aumento de la actividad en sectores como el comercio, el turismo y el transporte implica jornadas más extensas o de mayor presión y, con ello, un incremento de los riesgos asociados al trabajo. Por ello, es importante recordar que la prevención de riesgos laborales no se detiene y que el cuidado de la vida y la salud debe seguir siendo una prioridad.

Desde el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), único organismo público administrador del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido en la Ley 16.744, trabajamos durante todo el año para acompañar a trabajadores, trabajadoras y entidades empleadoras en la construcción de entornos laborales más seguros y saludables, promoviendo una cultura donde la prevención y la corresponsabilidad se vuelven primordiales.

Estas fechas de celebraciones en muchos casos también significan cansancio acumulado y estrés producto de la alta carga laboral, estos factores que inciden en la salud física y mental de las personas, pueden ocasionar accidentes del trabajo o trayecto.

En este contexto, desde el ISL trabajamos para reforzar la prevención en la región de O’Higgins, a través de acciones como charlas informativas, capacitaciones, difusión de material preventivo, acompañamiento a las personas que trabajan y las entidades empleadoras, con el objetivo de entregar herramientas para identificar riesgos y fortalecer prácticas seguras durante todo el año, redoblando esfuerzos durante los periodos de alta demanda laboral.

La prevención es una tarea compartida. Las entidades empleadoras tienen la responsabilidad de planificar adecuadamente las jornadas, respetar los tiempos de descanso y promover condiciones de trabajo seguras. Por su parte, las y los trabajadores cumplen un rol fundamental al adoptar conductas seguras, respetando los protocolos establecidos y priorizando su bienestar.

Celebrar con responsabilidad también implica cuidar y tomar decisiones conscientes al momento de desplazarse, y evitar conductas que puedan poner en peligro la integridad física y mental de las personas. La prevención, finalmente, es la clave para una mejor calidad de vida laboral.

Desde el ISL O’Higgins hacemos un llamado a que estas fiestas de fin de año sean un tiempo de encuentro y tranquilidad, donde la alegría no se vea opacada por accidentes que se pueden prevenir. Como institución pública, seguiremos trabajando junto a trabajadores, trabajadoras y entidades empleadoras para fortalecer una cultura preventiva que nos permita comenzar un nuevo año con más seguridad, más conciencia y mayor cuidado mutuo.