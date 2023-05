Cada vez que me preguntan qué ha sido lo más difícil al momento de emprender, siempre contesto que armar un equipo, encontrar y afinar la estrategia; por la naturaleza de mi emprendimiento, material gráfico publicitario ecoamigable, en los últimos años he tenido varios clientes que han sido candidatos en campañas políticas, ademas creo que como emprendedores debemos involucrarnos en politica desde la raiz misma de la palabra, “la organizacion de la polis”, en estos años he entendido como funciona nuestro sistema electoral y la correccion por paridad de esta ultima eleccion que si bien es cierto no tuvo la fanfarria de elecciones anteriores, si me llamo la atencion una candidatura en mi región, Juan Sutil, el empresario multimillonario ex pesidente de la CPC y un actor relevante de la campaña del rechazo, con un alto nivel de conocimiento en la ciudadania asomaba como candidato a Consejero Constituyente independiente por RN en el pacto Chile seguro; no obstante en una breve reunión con su jefe de campaña ofreciendo nuestro material gráfico, recuerdo que la persona que me acompañaba dijo textual “Tienen plata, pero no creo que ganen”, por que previamente a aquella breve reunión habiamos tenido otra con el equipo electoral del partido Republicano, quienes se sinceraron de entrada diciendo que no tenián presupuesto, pero se notaba en el ambiente esa chispa que algunos llaman epica.

Hoy post elección y con los resultados en la mano es fácil ver en redes sociales como se culpa a la paridad e incluso utilizando el ejemplo de la derrota del mencionado candidato como un motivo para cercenar dicho mecanismo en futuras elecciones, pero entendiendo el sistema electoral que mi asistente tenia claro al salir de aquella fria reunion, este equipo electoral con infinidad de recursos tenia una sola tarea, obtener mas votos que un partido sin presupuesto y con candidatos desconocidos para de esta forma no verse afectados por una posible corrección por paridad; al ver el desarrollo de la campaña fuimos testigos como el candidato Sutil una mañana se encontraba en Pichilemu y en la tarde en Mostazal al otro extremo de la región y aunque este equipo electoral tenia grandes recursos económicos, tenían un recurso limitado “el tiempo” otra falla en la estrategia fue ver al candidato en entrevistas culpando a la Constitución actual de todos los males fugando los votos a la derecha mas dura a los brazos del partido Republicano y en otra entrevista defendiendo a las AFP tal como las conocemos fugando los votos mas progresistas dentro del sector, ¿es responsabilidad del canditado? la verdad es que no, eso es diseño de campaña, la llamada estrategia que mencionaba al inicio de esta columna.

Esto debería ser un caso de estudio no solo en ciencias políticas, también en los cursos de emprendimiento, ya que es prueba vivida de que un equipo con poco presupuesto pero con epica y una estrategia clara, puede ganarle a cualquier equipo que carezca de epica y una estrategia clara; por eso no culpes a la noche, no culpes a la lluvia… no culpes a la paridad porque hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás el equipo y la estrategia no son importantes, son fundamentales.

Victor Velastino Dellacalle

Fundador Aymapu