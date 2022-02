Este lunes 07 de febrero se dio inicio al proceso inmunización para las personas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 15 de agosto de 2021.

Esta semana, tanto a nivel nacional y regional, comenzó el proceso de vacunación con la cuarta dosis de refuerzo para la población general, específicamente, para personas mayores de 55 años que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 15 de agosto de 2021.

“Esto es relevante porque se da en un contexto de alta circulación de la variante Ómicron, que destaca por su alto nivel de contagio, y porque además sabemos que luego de seis meses la inmunidad comienza a disminuir. Por eso hago un llamado a que las personas revisen el calendario que se publica en www.minsal.cl y se presenten en los centros de vacunación cuando les corresponda. Sobre todo, que sea antes de que se cumplan seis meses desde que se puso su dosis de refuerzo”, explicó el Dr. Nelson Adrian, Seremi de Salud Subrogante

La autoridad sanitaria agregó que “si bien las vacunas son una potente herramienta para protegernos, no podemos descuidar las medidas de autocuidado y en este sentido les ruego que todos contribuyamos a que no se realicen fiestas masivas, a que no haya aglomeraciones, aprovechemos los espacios libres, aprovechemos la ventilación, mantengamos el uso de mascarilla. Espero que todos colaboremos”, enfatizó.

Durante las primeras semanas se convocará a las personas mayores de 55 años vacunados con tercera dosis hasta el 15 de agosto, y durante las próximas semanas se irá actualizado el calendario de vacunación para incorporar a otros grupos etarios en el proceso.