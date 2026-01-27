Este martes 27 de enero se da inicio en Rancagua a las “Noches Vivas de Música”, un panorama estival que invita a disfrutar de distintas propuestas musicales y de encuentro en la *Casa de la Cultura*. La jornada inaugural estará dedicada a la Noche de los ’60 y ’70, desde las *19:00 hasta las 23:30 horas*, con entrada gratuita.

La programación incluye presentaciones temáticas, además de espacios para emprendedores, foodtrucks, coctelería, vino y cerveza, ofreciendo una alternativa ideal para compartir en familia o con amigos durante las noches de verano. El ciclo se extenderá hasta el sábado 31 de enero, con jornadas dedicadas a diversos estilos y épocas musicales.