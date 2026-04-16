La normativa regula la administración y convivencia en condominios, estableciendo derechos, deberes y mecanismos formales para resolver conflictos.

La comunidad del conjunto Parque Koke, en Rancagua, participó la tarde del lunes de una capacitación sobre la Ley de Copropiedad, instancia realizada por el equipo de Condominios Sociales de Minvu O’Higgins. La actividad permitió entregar orientación a vecinas y vecinos sobre aspectos clave vinculados con la organización, la administración y la convivencia al interior de sus comunidades.

Durante la jornada, los asistentes pudieron resolver dudas y conocer de mejor manera los alcances de la normativa, en un espacio de diálogo pensado para fortalecer la vida en comunidad y promover una gestión más informada de los condominios sociales. La alta participación fue uno de los aspectos destacados de la actividad.

Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Christian Villegas, valoró el compromiso demostrado por la comunidad de Parque Koke, constituido por 96 familias. “Queremos acercar el servicio a la ciudadanía, sacar las oficinas a la calle y estar donde las familias nos necesitan. Ese es también uno de los sellos del Gobierno del Presidente José Antonio Kast: promover una relación directa con la ciudadanía, resolver inquietudes en terreno y fortalecer la convivencia y la organización de las comunidades”, señaló la autoridad.

La Ley N° 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria regula la administración y convivencia en condominios, estableciendo derechos, deberes y mecanismos formales para resolver conflictos. La normativa fortalece el rol de las comunidades, fija responsabilidades para administradores y comités, y promueve una convivencia más segura, ordenada y participativa.

En caso de problemas con la administración, las comunidades pueden presentar reclamaciones ante la Secretaría Regional Ministerial del Minvu mediante el Sistema de Reclamaciones y Sanciones. En materias de convivencia, en tanto, se recomienda dejar constancia en el libro de novedades o denunciar por los canales formales del comité y la administración; si no hay solución, también se puede recurrir al Juzgado de Policía Local.