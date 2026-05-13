Los operativos se desarrollan diariamente para enfrentar focos de incivilidad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Con despliegues permanentes en distintos barrios de la ciudad, la Municipalidad de Rancagua, a través de la Dirección de Seguridad Pública, continúa realizando operativos para retirar vehículos abandonados que permanecen ocupando calles, pasajes y espacios de uso comunitario.

El trabajo considera fiscalización en terreno, notificación a propietarios y posterior retiro de aquellos automóviles que no son removidos voluntariamente. Solo durante el último mes se han realizado 176 notificaciones, logrando que una gran parte de los propietarios retire sus vehículos de manera voluntaria tras ser advertidos por personal municipal.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, señaló que estas acciones se mantendrán de manera constante en distintos sectores de la ciudad.

“Estamos diariamente retirando vehículos abandonados porque queremos recuperar el espacio público y entregar mayor seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos. No nos vamos a detener en este trabajo, ya que estos vehículos generan incivilidades, deterioran los barrios y afectan la calidad de vida de la comunidad”.

Desde el municipio se hizo un llamado a la comunidad a denunciar este tipo de situaciones al número +56 9 57788487, con el objetivo de fortalecer las labores de fiscalización y continuar avanzando en la recuperación de espacios públicos en la comuna.