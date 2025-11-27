La cadena de pizzas líder del país vuelve a sorprender con una especialidad cargada de sabor, con sorprendentes ingredientes y elaborada con su inconfundible masa.

Esta semana, Papa Johns suma a su menú una innovadora creación: BBQ Rings, una irresistible especialidad que combina beef, tocino crujiente, aros de cebolla, salsa BBQ y extra queso, dando vida a una mezcla intensa y contundente que promete conquistar a todos los fanáticos del sabor.

“En Papa Johns estamos siempre explorando nuevas combinaciones que sorprendan a nuestros clientes, pero que también mantengan nuestro estándar de calidad. BBQ Rings nace desde esa búsqueda constante por innovar, mezclando sabores clásicos estadounidenses con nuestra masa fresca y nuestros ingredientes premium. Queremos seguir acompañando a las personas en sus mejores momentos, y esta pizza es precisamente una invitación a disfrutar sin complicaciones”, comentó Mario Lorca, Gerente Comercial de Papa Johns Chile.

Nueva especialidad con un precio promocional

Con su combinación de ingredientes ahumados, crujientes y llenos de personalidad, BBQ Rings llega justo a tiempo para quienes buscan un sabor distinto y una experiencia más indulgente. Una propuesta que mezcla lo mejor de la tradición del BBQ, la innovadora inclusión de los aros de cebolla y con la suavidad característica de la masa de Papa Johns, creada diariamente en cada una de sus tiendas.

La nueva BBQ Rings ya está disponible desde esta semana a $13.490 en todos los locales de Papa Johns a lo largo del país, además de www.papajohns.cl, la app oficial y el call center 600 390 5000.

Sobre Papa Johns

A partir de su fundación en Jeffersontown, Kentucky, en 1984, Papa Johns se ha convertido en una de las principales cadenas de franquicias de pizzerías del mundo. En Chile, presente desde 2010 y bajo el lema de “Mejores ingredientes, mejor pizza”, logró posicionarse rápidamente como líder indiscutido de la categoría gracias a la calidad de sus productos en sus más de 164 locales que emplean a cerca de 4.000 personas de todo el país.