_La reapertura del histórico ex Marcela Paz como Espacio Sociocultural se convirtió en uno de los principales hitos de una celebración que convocó a públicos de distintas generaciones.

Miles de familias rancagüinas y visitantes fueron parte de una nueva y exitosa edición del Día del Patrimonio en la ciudad, que durante el fin de semana ofreció más de 100 actividades gratuitas en distintos puntos. Recorridos guiados, exposiciones, ferias temáticas, talleres, música en vivo, teatro, intervenciones urbanas y experiencias para todas las edades transformaron a Rancagua en un gran espacio de encuentro en torno a la historia, la cultura y la identidad local.

Uno de los panoramas más concurridos fue el recorrido por los 11 hitos patrimoniales de la ciudad, que permitió a vecinos y visitantes conocer espacios emblemáticos como el Teatro Apolo, el Espacio Cultural La Merced, el Mercado Modelo, la Estación de Ferrocarriles, el Estadio El Teniente y el Cementerio N°1, entre otros. La iniciativa incluyó además la entrega de un pasaporte patrimonial, herramienta que incentivó a las familias a completar la ruta y descubrir distintos puntos de interés, promoviendo el conocimiento y la valoración de la historia, arquitectura e identidad local.

Uno de los hitos más significativos del fin de semana fue la reapertura del histórico ex Colegio Marcela Paz como Espacio Sociocultural. El recinto recibió una emotiva visita de ex alumnas, vecinos y familias, quienes recorrieron sus dependencias, compartieron recuerdos y valoraron la recuperación de un inmueble que permaneció por años en estado de abandono. Ahí, durante la celebración patrimonial, se desarrollaron talleres, exposiciones, actividades gastronómicas y culturales, además de una nueva y exitosa edición de Noches Vivas, consolidando al espacio como un nuevo punto de encuentro para la comunidad.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó la alta participación ciudadana y el interés de las familias por reencontrarse con el patrimonio local. “Estamos muy orgullosos de la respuesta que tuvo la comunidad durante este Día del Patrimonio. Vimos a miles de personas recorriendo la ciudad, participando en actividades culturales y redescubriendo espacios que son parte de nuestra historia. La reapertura del ex Marcela Paz fue especialmente emotiva y refleja nuestro compromiso por recuperar lugares significativos”.

Desde el municipio valoraron el trabajo conjunto de organizaciones culturales, instituciones y equipos municipales que hicieron posible una celebración que, una vez más, consolidó a Rancagua como un referente regional en la puesta en valor de su patrimonio y su identidad.