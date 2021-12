El artista y la diputada conversaron con los renguinos para apoyar la campaña del candidato progresista.

Muchas voluntades se siguen sumando a la campaña de Gabriel Boric. Así es como el actor y músico Daniel Muñoz, junto a la diputada Maya Fernández, estuvieron en Rengo como embajadores del candidato de Apruebo Dignidad, dando a conocer las propuestas del candidato. Un recorrido por las calles de la ciudad y un cuecazo muy animado en el que el artista hizo gala de su talento para acoplarse con los músicos locales fueron las actividades.

Muñoz agradeció la recepción de la comunidad renguina y llamó a votar este domingo 19 de diciembre, convocando a dejar la apatía debido a la “importancia de lo que está en juego” según comenta. “Es tan chileno esto. A veces la gente participa desde la periferia, desde la observación, desde la indiferencia. Eso es lo que queremos revertir porque estamos jugándonos el futuro de nuestro país. No es menor. No da lo mismo quedarse en la casa pensando que esto va a seguir igual porque no es así. Tenemos la posibilidad de avanzar, pero también la de retroceder. ¡El llamado es ir a votar!”, dice con entusiasmo.

Por su parte Sergio Veas, músico organizador de estos Cuecazos por Boric que se han realizado en la región y en el país, cuenta sobre su motivación. “Nuestra organización fue espontánea. Después de la primera vuelta sentimos que teníamos que aportar, no podíamos estar ajenos. Se han organizado muchos cuecazos, muy bonitos, con mucha gente donde también estamos generando la importancia de lo que es votar por Gabriel Boric”, dice.

Por su parte la diputada Maya Fernández, quien también es embajadora por Boric, resaltó la importancia de que las personas voten informadas. “La otra candidatura, que es la candidatura de Piñera, ha intentado instalar muchas faltas noticias. Aquí con los vecinos y vecinas les hablamos de la importancia del programa y eso lo que estamos haciendo recorriendo Chile. Hay muchos mitos que se han instalado. Nos preguntan mucho por las pensiones y salud por ejemplo, tema que hemos podido clarificar en terreno. En política hay que debatir las ideas pero no con mentiras”, apunta.

La parlamentaria agradeció también la recepción de la comunidad renguina. “Espectacular el recibimiento. Hemos caminado por las calles conversado con la gente que tiene un puestito, que tiene un kiosco. Mucho apoyo de la gente. Uno se queda con una sensación muy grata”, finalizó.