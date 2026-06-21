Colegio Ena Bellemans Montti se coronó campeón del certamen, tras una destacada jornada final disputada en el Estadio Municipal Patricio Mekis._

Con una masiva participación y un alto nivel competitivo, este martes 16 de junio finalizó la Segunda Copa Ilustre Municipalidad de Rancagua de Fútbol Escolar Masculino 2026, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Rancagua, a través de su Corporación Municipal de Deportes, que reunió a 16 establecimientos educacionales de las comunas de Rancagua y Machalí.

Durante más de un mes de competencia, el torneo convocó a más de 500 estudiantes de enseñanza media, consolidándose como una de las principales instancias de desarrollo del fútbol formativo escolar de la región. El campeonato se disputó bajo el formato de torneos mundialistas, con encuentros programados de lunes a viernes y una intensa fase final que definió a los mejores equipos del certamen.

La jornada de clausura se desarrolló en el Complejo Deportivo Patricio Mekis y comenzó con la definición del tercer lugar. En dicho encuentro, el Colegio IRE logró imponerse al Liceo Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue, obteniendo el tercer puesto del campeonato, mientras que el establecimiento rancagüino cerró una destacada participación con el cuarto lugar.

Posteriormente se disputó la gran final entre el Colegio Ena Bellemans Montti y el Liceo Comercial Jorge Alessandri Rodríguez. En un partido de gran intensidad y buen nivel futbolístico, el conjunto del Ena Bellemans Montti consiguió quedarse con la victoria y levantar el trofeo de campeón, mientras que el Liceo Comercial obtuvo un meritorio subcampeonato.

La ceremonia de premiación fue encabezada por el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati Marchant, junto al director ejecutivo de la Corporación Municipal de Deportes, Felipe Arenas Gahona. La actividad contó además con la participación de los jugadores del plantel profesional de O’Higgins de Rancagua, Martín Maturana, Esteban Calderón, Felipe Ogaz y Joaquín Tapia, quienes compartieron con las delegaciones y colaboraron en la entrega de reconocimientos a los estudiantes.

Durante la premiación se entregaron medallas, copas y balones a los cuatro equipos mejor ubicados del campeonato, además de implementación deportiva destinada a fortalecer el trabajo formativo del campeón y subcampeón.

Gracias al apoyo del auspiciador oficial KELME, también se reconoció el desempeño individual de los jugadores más destacados del torneo, premiando categorías como Mejor Jugador, Goleador, Mejor Arquero y figuras de los encuentros finales, quienes recibieron galardones y equipamiento deportivo.

Asimismo, la Corporación Municipal de Deportes realizó un especial reconocimiento al equipo arbitral y a las planilleras que participaron durante el desarrollo de la competencia, destacando su compromiso y profesionalismo para garantizar el correcto desarrollo de cada jornada.

Al término de la actividad, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati Marchant, valoró el impacto que ha tenido esta iniciativa deportiva en la comunidad escolar y destacó la consolidación del torneo como un espacio de encuentro para los jóvenes de la comuna.

“Maravillosa noche acá en el Patricio Mekis, una cancha de estándar FIFA que recibió durante los meses de mayo y junio un campeonato tremendo. Comenzamos el año 2025 y hoy cerramos con una final de más de 16 colegios y 500 alumnos. Un ambiente sano, de convivencia y de compartir, no solo en la cancha, sino también en las gradas, con las barras, los colegios, alumnos, apoderados y profesores. Gracias a todos quienes hicieron posible este segundo torneo escolar de fútbol masculino en nuestra ciudad de Rancagua. Un lugar de encuentro, de compartir y que claramente llegó para quedarse”, señaló la máxima autoridad comunal.

Con una amplia convocatoria de estudiantes, docentes, apoderados y comunidades educativas, la Segunda Copa Ilustre Municipalidad de Rancagua de Fútbol Escolar Masculino 2026 cerró una nueva edición consolidándose como una instancia de integración, sana competencia y fortalecimiento del deporte formativo en la comuna, promoviendo valores como el respeto, la disciplina, el compañerismo y el trabajo en equipo.