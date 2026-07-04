La iniciativa reunió a destacados expositores nacionales e internacionales en la Casa de la Cultura para abordar los principales desafíos de las ciudades en materia de sostenibilidad, resiliencia, planificación urbana e innovación, promoviendo el intercambio de experiencias entre especialistas, autoridades y comunidad.

Con una amplia participación de autoridades, dirigentes sociales, representantes de organizaciones y vecinos, la Universidad Internacional Municipalidad de Rancagua desarrolló su tercer ciclo de charlas, consolidando este espacio como una instancia de reflexión y aprendizaje sobre el desarrollo de ciudades más sostenibles, resilientes y centradas en las personas.

La jornada contó con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales, entre ellos representantes del Ayuntamiento de Gandía, quienes compartieron experiencias sobre proyectos e iniciativas impulsadas en su territorio. Asimismo, el reconocido urbanista Salvador Rueda expuso sobre modelos de planificación urbana que priorizan la calidad de vida, la movilidad y los espacios públicos.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó la importancia de generar estos encuentros para proyectar el desarrollo de la comuna. “Queremos que Rancagua siga avanzando con una mirada de futuro, aprendiendo de experiencias exitosas y generando espacios donde la comunidad, el mundo académico y los expertos puedan dialogar sobre la ciudad que queremos construir. Estas instancias nos permiten incorporar nuevas ideas y fortalecer el trabajo que estamos impulsando para mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”, señaló.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron conocer experiencias y estrategias relacionadas con ciudades seguras, sostenibles y resilientes, compartiendo conocimientos que contribuyen a enfrentar desafíos comunes y fortalecer la planificación urbana desde una perspectiva colaborativa.

La Universidad Internacional Municipalidad de Rancagua reafirma así su compromiso con la formación, el intercambio de conocimientos y la generación de espacios de diálogo que permitan impulsar iniciativas innovadoras para el desarrollo de la comuna, fortaleciendo el vínculo entre la academia, las instituciones y la comunidad.