Rancagua, 05 febrero 2025.- El programa de la minera busca que vecinos y vecinas visiten los espacios del Estadio Codelco El Teniente, vivan experiencias deportivas y participen en actividades recreativas durante la temporada estival.

Más de tres mil participantes espera recibir “Experiencia Estadio Verano”, plan estival de Codelco División El Teniente, que tiene como objetivo que niños, jóvenes, personas mayores y la comunidad conozcan el Estadio Codelco El Teniente, vivan experiencias deportivas profesionales y disfruten de su piscina al aire libre.

Durante estos meses, está planificada la recepción de distintas organizaciones y agrupaciones de la Región de O’Higgins, con especial foco en las comunidades vecinas a la División. Así, se proyecta la participación de 3.500 visitas, distribuidas entre juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones funcionales, clubes de personas mayores, escuelas de verano municipales, entre otras.

Carolina Merino, gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Externos de División El Teniente, explicó que “al comenzar el año, dimos inicio al Plan Verano del programa Experiencia Estadio, que abre las puertas de las instalaciones del Estadio Codelco El Teniente a los vecinos y vecinas de la región, con programas específicos para los distintos grupos participantes”.

Solo en la primera jornada de Experiencia Estadio Verano, más de 180 personas participaron de las actividades desarrolladas en las canchas, parque, piscinas y juegos acuáticos del histórico recinto. Vecinos y vecinas provenientes de distintas comunas, dieron vida a esta jornada inicial, valorando el carácter recreativo, inclusivo y comunitario del programa.

Raúl Cid, trabajador social del equipo de atención infanto-juvenil del Hospital Regional de Rancagua, destacó que “es una experiencia maravillosa. Aquí los niños comparten con su grupo de pares como cualquier otro, sin mantener algún tipo de estigma o prejuicio. Todos somos iguales, lo pasan bien como cualquier niño o adolescente, y también los adultos, ya que participan muchas personas adultas y familias”.

En tanto, Liliana Maldonado, profesional de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Las Cabras, recalcó que “este tipo de actividades son muy importantes porque permiten que las familias compartan un espacio distinto, se desconecten de la rutina y disfruten juntos”.

Desde la Agrupación Cachapoal de la Población Dintrans de Rancagua, Giannina Garay valoró la iniciativa y señaló que “es un espacio pensado para todos los niños y niñas. Estas actividades les permiten disfrutar, recrearse y sentirse parte, especialmente en esta época de verano.

Este plan se enmarca en el programa que Codelco División El Teniente instauró como piloto a finales de 2022. Durante 2025, las actividades de la Experiencia Estadio reunieron 24.019 visitas en sus distintos espacios. Sólo en las instalaciones del recinto mundialista, recibió 20.933 participantes en recorridos patrimoniales, actividades educativas y talleres deportivos.