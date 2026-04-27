La iniciativa contempla una colección inicial de 80 títulos, que se renovará mensualmente, invitando a la comunidad a disfrutar de la lectura en un entorno céntrico y acogedor._

En el marco del Mes del Libro, la Municipalidad de Rancagua, a través de las bibliotecas municipales N°34 y N°251, inauguró un nuevo punto de lectura en el Espacio Cultural La Merced, iniciativa que busca acercar los libros a la comunidad en pleno centro de la ciudad.

El espacio cuenta con una colección inicial de 80 libros, que incluye novelas, cuentos y revistas, los cuales serán renovados mes a mes. Este trabajo conjunto permite ofrecer una alternativa cultural accesible y dinámica para vecinos y vecinas que transitan diariamente por el sector.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa busca generar instancias de encuentro con la lectura, promoviendo su valor como herramienta de desarrollo personal y comunitario. Además, se hizo un llamado a hacer uso de este espacio y cuidarlo para su correcto funcionamiento.

El punto está abierto a todo público y permite tanto la lectura en el lugar como el préstamo de libros, facilitando el acceso a la cultura para estudiantes, familias y usuarios en general. El Espacio Cultural La Merced atiende de lunes a viernes entre las 10:00 y 14:00 horas, y de 15:00 a 17:30 horas, mientras que los sábados su horario es de 10:00 a 13:00 horas.