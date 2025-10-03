El Fan Fest reunió a la comunidad rancagüina en una jornada llena de alegría, música y fútbol.

La Plaza de Los Héroes se convirtió este sábado en el gran punto de encuentro de más de 20 mil familias rancagüinas y visitantes, quienes disfrutaron de una verdadera fiesta en el Fan Fest La Fiesta del Mundial.

En una jornada marcada por la alegría y el ambiente futbolero, la comunidad celebró en torno a la pantalla gigante instalada en el corazón de la ciudad, donde vibraron con el triunfo de la selección chilena en su debut frente a Nueva Zelanda. La instancia contó con juegos familiares, espacios para emprendedores, gastronomía y diversas presentaciones artísticas que hicieron de la tarde un encuentro inolvidable.

El escenario se iluminó con la participación de talentos locales como Kidd Brevis, Jinny Jopler, La Guay y la interpretación del himno de Rancagua preparado para este Mundial. El broche de oro lo puso la esperada presentación de Alanys Lagos, quien hizo bailar y cantar a los asistentes tras el partido.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó la importancia del evento: “Es un orgullo ver a nuestra ciudad llena de familias disfrutando del Mundial Sub-20. Esta jornada demuestra que Rancagua sabe celebrar el deporte, la cultura y la identidad local, haciendo de nuestra Plaza de Los Héroes un espacio de encuentro y alegría para todos”.

Rancagua, como ciudad sede, se prepara ahora para recibir la emoción de la cita planetaria con los duelos de este lunes en el Estadio Codelco El Teniente, donde se enfrentarán Francia con Sudáfrica y Estados Unidos con Nueva Caledonia. Una nueva oportunidad para que la capital regional siga vibrando con la fiesta del fútbol juvenil más importante del mundo.