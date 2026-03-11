Detrás de cada turno, cada cliente atendido y cada servicio bien hecho, hay una historia. La

de una madre que saca adelante a su familia, la de una joven que construye su carrera

desde cero, la de una mujer que nunca deja de aprender.

 Este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, once trabajadoras de Monticello

comparten lo que las motiva, lo que las inspira y aquello que las hace únicas. Porque el

mejor reconocimiento es, simplemente, escucharlas.

Carolina Caamaño Ríos, Ingeniera en Alimentos

Ha buscado equilibrar su rol como mujer, madre y profesional, contando para eso con el apoyo

fundamental de su mamá, su esposo y también de su lugar de trabajo. Hace poco afrontó una

situación delicada con uno de sus hijos. "Tuve todo el apoyo de la empresa", afirma Carolina, con

15 años en su cargo.

No solo debe velar por las regulaciones, normativas e implementaciones en materia alimentaria

para la oferta gastronómica de Monticello, sino para todas las unidades de Dreams en el país. "La

finalidad es que nuestros clientes tengan una grata experiencia y para eso doy el 100%".

Flor Letelier Freire, Chef

Se considera muy enfocada en su trabajo. "Me apasiona lo que hago, para mí la cocina es un estilo

de vida y me encanta, es lo que elegí".

Llegó al área de banquetes en la post pandemia, en específico al segmento de pastelería. "Acá he

crecido personal y laboralmente porque me han entregado confianza y seguridad". Prefiere omitir

su preparación preferida, pero sí reconoce la que recibe elogios de distintos públicos: su crème

brûlée.

María Alejandra Uribe Martínez, Supervisora de SPA

"Siempre he dicho que Monticello permitió que mis dos hijos terminaran su educación", no duda

en afirmar María Alejandra. Este año uno se titula como químico farmacéutico y el otro como

contador auditor.

Entró en 2011 como terapeuta en la zona de SPA del Hotel Monticello. El año pasado llegó a

supervisora. "Fui creciendo poco a poco y Monticello me ha aportado mucho para ser quien soy

hoy".

María Bernard Gaete, Auxiliar de Aseo

"Me gusta hacer la limpieza y que los clientes lo reconozcan. Para mí es una sensación impagable

que digan mi nombre y que digan que está limpiecito".

Le toca atender distintos puntos del Casino, como el lobby, pero en general se enfoca en el sector

conocido como Privé. Optó por trabajar turnos de noche hace un año. Se ganó una beca de

computación y eso la motivó a tener el día disponible. Desde este año va por otro curso: corte y

confección. Una mujer que nunca para de aprender. "Me gustan los desafíos".

Claudia Rivera Lizana, Inspectora Mesas de Juegos

Entregar la mejor versión de una misma. Así define Claudia su forma de trabajar. Le encanta que

cada día sea diferente porque la reta a dar lo mejor de sí. "Apoyar a mis compañeros y tener una

buena actitud con los clientes es una forma de hacer funcionar el casino para que la gente vuelva".

Con años de experiencia en casino, esta madre de dos hijos trabaja y también estudia podología

clínica. "Tengo que hacer la práctica este año y así titularme".

Macarena Gálvez Trincado, Ejecutiva Clientes VIP

Pasó de ser supervisora de salas de cine durante una década al mundo de los casinos. "Fue un

cambio radical", recuerda Macarena sobre ese paso que dio hace más de dos años. Se define

como muy activa.

Por eso no duda en ir seguido al gimnasio y cuando puede, subir algún cerro. "Trabajar en el sector

VIP del Casino es muy entretenido y dinámico. Pensé que podía ser un trabajo rígido, pero no,

todo ha encajado para sentirme tranquila y feliz. Fue una buena decisión el cambio".

Rocío Ludueña Ramírez, Analista de Gestión de Personas

Hace casi dos años llegó a un puesto que al interior de Monticello no existía, y lo ha ido

construyendo a nivel corporativo de Dreams. "Fue un desafío tremendo salir de la universidad y

llegar a una empresa tan grande", admite esta ingeniera en administración de empresas.

"Siempre me he sentido como la más joven en muchas reuniones de mi ámbito laboral, pero creo

que he logrado varias cosas para mi edad", dice llena de orgullo.

Carolina Arce Moreno, Ejecutiva Club Dreams

Con determinación y sin perder el entusiasmo ha ido avanzando en estos últimos 3 años Carolina.

Siente que le han dado las oportunidades para ir creciendo en Monticello, lo que define como una

experiencia única y bonita.

Si bien en un principio le costó organizarse, esta madre de un niño pequeño se motiva a salir

adelante cada día. "Para mí el éxito es afrontar los traspiés que puedan aparecer en la vida sin

perder nunca el entusiasmo".

Teresa Castro Rodríguez, Controladora Máquinas de Azar

Entre revisar máquinas de juego para su correcto funcionamiento y enseñar a jugadores

primerizos cómo jugar, entre otras funciones, pasan las jornadas de Teresa. "Diría que hay una

política de puertas abiertas: si tú quieres surgir, salir adelante, depende de ti", sostiene.

"Todo se puede, todo es posible. No por eso las cosas son fáciles, hay que luchar, pero nada es

imposible". Y así, con esa convicción, define su vida como increíble. "Soy muy feliz".

Kelly Laviano Barrios, Asistente de Marketing

"Trato de aportar en todo lo que se pueda, de destacar, de dejar en buen pie a la empresa para

que los clientes vivan una gran experiencia de entretención en Monticello y tengan ganas de

volver".

A sus 26 años, con estudios en contabilidad que según ella misma abrieron la puerta a su llegada a

Monticello, Kelly tiene grandes expectativas por progresar. "Es una empresa grande y hay muchas

oportunidades de desarrollo".

Montserrat Daza Madrid, Cajera Tesorería Operativa

"Siento que el área en que trabajo ayuda al desarrollo de las mujeres en cuanto a crecimiento y

liderazgo. Teniendo las ganas, se puede", dice Montserrat.

Trabaja en cajas de la sala de juegos del casino y atiende dudas del público. "He ido mejorando la

resolución de dudas y problemas que se puedan presentar. Me gusta ir mejorando, es un trabajo

de mucha responsabilidad", concluye.