El espectáculo posiciona a Yuri como un ícono musical y artístico, que transmite emoción, vitalidad y pasión.

Yuri, la destacada y querida cantante azteca, regresa con único show a Chile en el marco de la gira “Icónica recargado” un espectáculo que ha agotado varias funciones y que es calificado como “espectacular”. El turno de los fanáticos chilenos será el próximo viernes 26 de junio en Gran Arena Monticello, desde las 21.00 horas y las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

El show que está realizando Yuri cuenta con 15 cambios de vestuario y destaca por la espectacular y llamativa puesta en escena, cargada de efectos de iluminación que dejarán encantados a los fanáticos. El repertorio musical cuenta con algunas versiones nuevas de sus grandes clásicos, que darán un toque de melancolía y novedad por los nuevos acordes y musicalización.

La mexicana, que lleva más de 45 años de destacada trayectoria musical, regresará a San Francisco de Mostazal con canciones como ‘El Apagón’, ‘Maldita Primavera’, ‘Es ella más que yo’, ‘Amiga mía’, ‘Yo te pido amor’, entre muchas otras y muchas sorpresas. El espectáculo posiciona a Yuri como un ícono musical y artístico, que transmite emoción, vitalidad y pasión.

Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

COORDENADAS:

Viernes 26 de junio

21.00 horas

Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello

Estacionamientos durante las 24 horas y gratuitos.