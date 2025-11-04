El director regional, Oscar Galdames Flores, destacó que las tres provincias han recibido árboles, a través de los Programas Arborización Urbana y Arborización Subsidiaria.

La Corporación Nacional Forestal, CONAF, de la Región de O’Higgins, ya ha entregado un total de 143 mil 374 árboles y se espera que sean más, a través de sus Programas Arborización Urbana y Arborización Subsidiaria. Este último aportó a la forestación de 143 hectáreas con la entrega de 117.870 plantas.

En el caso del Programa Arborización Urbana, el director regional de CONAF, Oscar Galdames Flores, destacó que Cachapoal es la provincia que más ha recibido árboles. Son diez mil 895 plantas, a las que se suman cuatro mil 675 en Cardenal Caro y nueve mil 934 en Colchagua.

Oscar Galdames explicó que “la plantación de árboles ayuda a mitigar el cambio climático al absorber dióxido de carbono (CO₂), uno de los principales gases de efecto invernadero. Esto se produce porque al capturar CO₂ se libera oxígeno, ayudando a disminuir la concentración de gases contaminantes en la atmósfera”.

Otro de los beneficios que destacó el director de CONAF es que los árboles regulan la temperatura, protegen el suelo de la erosión y conservan fuentes de agua. Desde el punto de vista de la biodiversidad, señaló que los bosques fortalecen los ecosistemas y protegen los hábitats promoviendo un equilibrio ambiental a largo plazo.

Diego Zambrano Acuña, jefe de operaciones de Cervecería Rural, fue beneficiado a través del Programa Forestación Subsidiaria. “Creemos firmemente que cada esfuerzo dedicado al cuidado de nuestro medio ambiente tendrá una gran importancia en el futuro. Es por esta razón que decidimos llevar a cabo una reforestación exhaustiva en el cerro de nuestras dependencias. El objetivo principal de esta iniciativa es aumentar el pulmón verde de la comuna y, a largo plazo, desarrollar un ecoparque cervecero”.

Respecto de la iniciativa de CONAF, “considero que es fantástica y tiene un impacto significativo en los beneficiarios. Sin el apoyo de su institución, proyectos de esta envergadura serían inviables para nosotros y para muchas otras organizaciones. A la larga, estas acciones benefician a toda la comunidad y contribuyen a la generación de importantes puntos de biodiversidad”, concluyó.

Bárbara González, beneficiaria del Programa Arborización Urbana, comentó que “quiero plantar en un terrenito que nos dejó mi papá, es pequeño pero significativo, él falleció, entonces es una manera como de mantenerlo vivo a través de las plantas, de recordarlo y también de mantener la biodiversidad en estos tiempos de crisis climática”.

Luna Montenegro señaló que “mi motivación para pedir árboles es, por supuesto, generar sombra, cambiar un poco el microclima de nuestra parcela, atraer polinizadores y gozar de todos los beneficios que nos traen los árboles”.

Karen Valencia también recibió árboles y sostuvo que “es ideal tener arbolitos en la casa para que te den sombra, un ambiente más acogedor”. Agregó que se enteró del Programa de Arborización de CONAF a través de redes sociales y que lo considera “una iniciativa muy buena, porque los árboles cuestan dinero, entonces es una ayuda importante para poder tener áreas verdes en tu casa”.

Respecto del Programa de Arborización, Margarita González, comentó que “me encanta este programa porque ayuda a la reforestación, nos ayuda también a utilizar nuestros suelos de forma efectiva, además desde CONAF nos hacen una inducción sobre cómo plantar, entonces encuentro que es muy completo. Así es que estoy muy feliz y muchas gracias por estos arbolitos”.