Santiago, 15 octubre 2025.- Este martes, en el edificio del Ministerio de Agricultura, se realizó la firma de un protocolo para fortalecer, orientar y coordinar la acción conjunta entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, en materia de incendios forestales y de interfaz urbano-rural.

El acuerdo establece mecanismos de coordinación operativa, formativa y estratégica a nivel nacional y regional, con el propósito de optimizar la respuesta frente a emergencias y reforzar la protección de las comunidades y la naturaleza.

Tras concretarse la firma del protocolo, el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz, señaló que esta iniciativa permitirá consolidar un sistema interinstitucional de formación que fortalecerá la preparación, la seguridad y la eficiencia operativa en incendios forestales. “La prevención sigue siendo nuestra principal herramienta. Prevenir un incendio siempre será más fácil y menos costoso que combatirlo, por lo que este acuerdo refuerza el compromiso del Ministerio de Agricultura, a través de CONAF, de trabajar de manera coordinada con Bomberos y con las comunidades para reducir los riesgos, proteger vidas y cuidar nuestros ecosistemas”.

Por su parte, el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca Rojas, precisó que “a nivel nacional, ya contamos con 123 recursos de CONAF constituidos. Estamos preparados, pero la coordinación con Bomberos y otras instituciones es clave para fortalecer la seguridad, la eficiencia operativa y la respuesta ante emergencias, especialmente en incendios de interfaz urbano-rural, donde el riesgo para las personas y sus viviendas es mayor. Por eso, la firma de este protocolo junto a Bomberos es fundamental para seguir avanzando en una respuesta más oportuna y coordinada”.

En tanto, el presidente nacional de Bomberos de Chile, Juan Carlos Field Bravo, enfatizó que “con este protocolo, reforzamos la alianza entre Bomberos de Chile y CONAF para enfrentar los incendios con más coordinación, más formación y más estrategia. De esta forma, demostramos nuestro compromiso con el país y con cada bombero y brigadista que enfrentan los incendios con vocación y entrega”.

Acciones

La firma de este protocolo establece la creación de un comité coordinador nacional y comités regionales, encargados de planificar, ejecutar y evaluar acciones conjuntas en el territorio. Estos equipos definirán roles, responsabilidades y procedimientos estandarizados, aplicando las bases del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) y las directrices del Protocolo Tripartito de Gestión Coordinada de la Respuesta ante Incendios Forestales, firmado en 2024.

Para el período 2025–2026, los ejes prioritarios incluyen la inducción al Sistema de Comando de Incidentes y los roles en mando unificado; la seguridad en la interfaz urbano-rural; la coordinación táctica y operaciones conjuntas; la realización de simulacros y ejercicios regionales; y la actualización de competencias técnicas mediante entrenamientos especializados.