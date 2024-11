A través de una carta la concejala Valentina Cáceres Monsalvez presentó este jueves su renuncia al Concejo Municipal de Rancagua, la cual se haría efectiva a partir del viernes 15 de noviembre de 2024.

Cáceres expresó que se trataría de “una decisión que ha sido largamente meditada, ya que si bien mi intención era finalizar mi actual periodo como concejala de la comuna de Rancagua, la legislación vigente me obliga a retirarme antes de tiempo para poder postular a un cargo de elección popular en 2025”.

La concejala , quien fue candidata a la alcaldía de Rancagua y diera una reñida contienda al alcalde electo, detalló en la carta que deja su cargo con la convicción y tranquilidad de haber realizado un trabajo honesto, serio y transparente, siempre de cara a los vecinos y velando por el bienestar de las familias rancagüinas y el buen uso de los recursos municipales.

“Puedo decir que cumplí cabalmente con la labor que me mandató la ley y los vecinos y vecinas de Rancagua, de fiscalizar y combatir la corrupción que tanto daño le ha causado a nuestra querida ciudad en estos últimos años” señaló Valentina Cáceres, quien en 2021 fue electa concejala con la primera mayoría comunal, lo que sumado a los más de 54 mil votos obtenidos en las recientes elecciones municipales 2024, la posicionarían como una de las figuras con fuerte capital electoral en la región.

CARTA COMPLETA

Honorable Concejo Municipal:

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para presentar mi renuncia al cargo de concejala de la I. Municipalidad de Rancagua, que se hará efectiva a partir de este viernes 15 de noviembre de 2024.

Una decisión que ha sido largamente meditada, ya que si bien mi intención era finalizar mi actual periodo como concejala de la comuna de Rancagua, la legislación vigente me obliga a retirarme antes de tiempo para poder postular a un cargo de elección popular en 2025.

Dejo este hermoso cargo con la convicción y tranquilidad de haber realizado un trabajo honesto, serio y transparente, siempre de cara a mis vecinos y vecinas, velando por el bienestar de las familias rancagüinas y el buen uso de los recursos municipales.

En ese sentido, puedo decir que cumplí cabalmente con la labor que me mandató la ley y los vecinos y vecinas de Rancagua, de fiscalizar y combatir la corrupción que tanto daño le ha causado a nuestra querida ciudad en estos últimos años.

Dejo este cargo agradecida del cariño y apoyo de miles de personas, que confiaron en mí para integrar el H. Concejo Municipal con la primera mayoría, y que me siguen demostrando su cariño y respaldo, lo que me da más fuerzas para asumir nuevos desafíos, que me permitan seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de las familias rancagüinas.

No olviden que en mí siempre encontrarán una persona que ama Rancagua y que querrá siempre lo mejor para nuestra querida ciudad.

Con mucho cariño

Valentina Cáceres Monsalves