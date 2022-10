Desde la Municipalidad se está trabajando en conjunto con autoridades de Gobierno, las policías y el comercio establecido en reordenar y entregarle mayor seguridad al centro de la ciudad.

Este miércoles Rancagua cumplió 279 años de su fundación. Celebración que se quiso hacer con la ciudadanía en una Misa en la Catedral que fue repletada de vecinos, niños y autoridades; y con el tradicional desfile de instituciones y establecimientos de enseñanza básica y media que congregó a cientos de estudiantes y miles de personas en la Plaza de Los Héroes.

Actividades que estuvieron encabezadas por el alcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy, y además, contó con la asistencia del Gobernador de O´Higgins, Pablo Silva, los concejales Manuel Villagra, María del Carmen Orueta, Hugo Guzmán, Emerson Avendaño, Viviana Morales, Jacqueline Vidal, Carlos Arellano y Cristian Toledo, el seremi de Transporte Pablo Jaramillo, directores de establecimientos educacionales, representantes de Juntas de Vecinos, estudiantes, entre otros invitados.

Al término del acto ecuménico, un minoritario grupo de comerciantes informales realizó violentas manifestaciones en contra de la autoridad, llegando incluso a golpear al concejal Carlos Arellano.

“Lo primero es lamentar los hechos porque es triste darse cuenta que hay personas que sólo someten sus intereses individuales, sobre todo en un momento que era el más inadecuado cuando está de aniversario nuestra querida ciudad y más allá de lo entendible o no, estamos hablando de personas que sencillamente han cometido actos delictuales”, dijo el concejal Arellano, quien agregó que “la mayoría son personas que venden cigarrillos clandestinos y transgreden las leyes a diario; por lo tanto, respaldamos absolutamente la medida de erradicar el comercio informal ambulante”.

Arellano recuerda que “hoy recibí un golpe por parte de uno de ellos, pero creo que esta decisión del alcalde debe seguir adelante; no hay otra forma de generar mayor seguridad en el centro de la ciudad, que es donde circulamos la mayoría de los rancagüinos todos los días. Nosotros vamos a jugarnos la cabeza para que siga esta decisión que conlleva sacar todo el comercio ilegal de nuestras principales arterias”.

Por su parte, el también concejal por Rancagua, Patricio Henríquez, manifestó que “es lamentable lo que está pasando con ciertas personas que no conocen de tradiciones ni de respeto a los años que tiene nuestra ciudad. Ayer se tomaron la Catedral, hoy agredieron a un concejal, autoridad elegida por el pueblo. El alcalde cuenta con todo nuestro apoyo porque debe existir un orden en nuestra ciudad y es hora que se ponga mano firme. Como municipio estamos trabajando arduamente para organizar la comuna y que vuelva a ser el Rancagua de antaño . Esto no se hizo durante muchos años y es hora que respetemos al comercio establecido, a la gente que paga sus impuestos, quienes respetan las leyes de la ciudad y el país; por lo tanto, lo que queremos hacer ahora es reafirmar la decisión que ha tomado nuestro alcalde Juan Ramón Godoy para que pongamos orden en Rancagua y erradiquemos también los actos de delincuencia que ocurren a través de este desorden que existe en el centro de la ciudad”.

Otra autoridad que se refirió al respecto fue el concejal Manuel Villagra: “Cualquier manifestación puede estar permitida, pero tiene que darse en un contexto de respeto y acá se demostró todo lo contrario. Personas que nunca van a Misa se tomaron la Iglesia, hoy agredieron a un colega concejal y mientras que el sacerdote hacía la Misa había gritos, manifestaciones e improperios”. “Hoy fue un día de alegría y tristeza también, un día donde celebramos un nuevo aniversario de nuestra ciudad y que se trató, porque no lo lograron, de empañar esta ceremonia y fueron no más de 8 personas, pero yo en esta oportunidad apoyo la idea del alcalde de no seguir otorgando permisos en la vía pública”.

Por su parte, la concejala Jacqueline Vidal expresó que “creo que la gente tiene derecho a expresarse, pero lo de hoy día fue una falta de respeto con la ciudad en el marco de su fundación. Esto está sucediendo porque hoy día se está combatiendo el comercio ilegal y que yo creo que es un problema a nivel nacional, de gente que no cumple los requisitos o que no tiene los permisos para trabajar. En tal escenario, nosotros estamos respaldando la decisión de la autoridad en términos de hacer que el centro sea un lugar más seguro porque es lo que la ciudadanía demanda. Esto no se puede permitir y es una falta de respeto”.

Mientras que el concejal Cristian Toledo manifestó que “no corresponde dañar un acto tan lindo donde participan apoderados, padres, niños, alumnos; el alcalde le ha dado hartas oportunidades a estas personas, pero ellos exigen que sea el Paseo Independencia y ocupando la violencia, yo creo que no vamos a llegar a ningún lado y de cierta manera también le entregamos el apoyo al alcalde por todos los malos tratos que ha tenido, porque él solamente ha cumplido la misión y la función de ordenar Rancagua y lamentablemente aquí hay personas que no quieren eso, quieren dañar y destruir”.