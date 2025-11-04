El Concejo Municipal de Rancagua, destacó este martes a los jóvenes deportistas Cristóbal García (rancagüino) y José Luis Cerpa (nancagüino), quienes alcanzaron medalla de oro en Dobles MD14-18 en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, desarrollados en el Polideportivo de Rengo.

Durante la recepción, ambas promesas del para tenis de mesa compartieron su experiencia en este histórico torneo para el país y la Región de O’Higgins, donde además García obtuvo un segundo oro y en modalidad individual y un bronce en mixta, mientras que Cerpa sumó un bronce individual, consolidando un rendimiento de excelencia deportiva.

“Estamos muy felices por estas medallas que conseguimos no solo para la región, sino para Rancagua y para Chile. Es un orgullo representar a mi ciudad”, expresó Cristóbal García tras el encuentro.

Por su parte, José Luis Cerpa destacó que “estos logros son fruto del trabajo constante, del apoyo recibido y de la convicción que pusimos para llegar hasta acá”.

El alcalde Raimundo Agliati valoró el espíritu inspirador de los deportistas:

“Cristóbal y José son un orgullo para Rancagua y para toda la región. Su esfuerzo habla de compromiso, constancia y amor por el deporte. Como municipio, seguiremos impulsando espacios para el desarrollo de nuestros deportistas y promoviendo una ciudad que apoye la inclusión y la actividad física”.

Los jóvenes asistieron acompañados por su entrenador de la Corporación Municipal de Deportes, el profesor Nicolás Ávila Campos, quien ha guiado su proceso de formación y competitividad.

Con este reconocimiento, el Concejo Municipal reafirma su compromiso con el deporte inclusivo, el fortalecimiento del talento local y la promoción de más oportunidades para los jóvenes deportistas de la comuna.

Además, se invitó a las familias y vecinas y vecinos de Rancagua a sumarse a los distintos talleres deportivos municipales, como el taller de tenis de mesa que se realiza los martes y jueves en el Polideportivo Lourdes, para seguir impulsando la actividad física y el desarrollo de nuevas futuras promesas.