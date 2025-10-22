Más de 500 personas se congregaron en torno este espectáculo gratuito, que reunió a jóvenes talentos de toda la región, en una noche de música y emoción.

El pasado viernes 17 de octubre, los jóvenes músicos que integran la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de O’Higgins (OSJR), perteneciente a la Fundación de Orquestas Juveniles de Chile (FOJI), presentó todos sus avances y trabajo anual, ante la comunidad de Rancagua en su tradicional Concierto de Gala.

La actividad ofreció un nutrido repertorio de música docta, que hizo viajar por el mundo a sus asistentes en una función íntima y totalmente gratuita, realizada en el Teatro Regional Lucho Gatica.

Bajo la guía del director musical Leonardo Carvajal, 44 jóvenes de distintos sectores de la región — provenientes de 13 comunas y un amplio rango etario — acercaron la música instrumental al público de la capital regional. El programa de esta gran noche, conectó piezas de compositores clásicos como Camille Saint-Saëns, Igor Stravinsky y Antonín Dvořák, con obras de músicos chilenos como La Rosa y el Clavel, de Jorge Martínez y Primeros Trotes – Trío Sureño, para ensamble de percusión, de la compositora Simone Caiafa.

La noche contó con la particularidad, de ser la última presentación de este periodo, guiada por quien los acompañó durante cuatro años, el director musical Leonardo Carvajal, quien señaló: “Estoy agradecido de estos cuatro años de confianza junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de O’Higgins, también a todo el equipo del Teatro Regional Lucho Gatica, quienes se portaron increíble con nosotros, al público por el entusiasmo que nos dan cada concierto y que nos apoyaron en toda esta travesía musical. Desearle todo el apoyo y lo mejor a la orquesta en lo que se venga. Pues haciendo música, mejoramos nuestra calidad de vida y también, mejoramos como personas”.

Sobre la relevancia de FOJI y este concierto, Catalina Gatica, Jefa Zonal Norte de la Fundación, destacó:

“Ha sido un significativo y muy bonito concierto, un gran cierre de temporada 2025 para nosotros. El trabajo que estamos haciendo en la región es interesante y valioso: estamos articulando las orquestas comunales, apoyando iniciativas locales con distintos fondos, desarrollando el programa de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional en O’Higgins y trabajando en colaboración con el Teatro Regional, que nos apoya mucho al ofrecer este maravilloso espacio para los conciertos y los instrumentos. A su vez, nosotros colaboramos con ellos compartiendo nuestra experiencia en la gestión de orquestas infanto-juveniles”.

El concierto culminó en un momento muy especial para todos los asistentes: la despedida y reconocimiento a tres de sus integrantes, quienes terminaron su proceso de estudio instrumental y se graduaron de la Orquesta Sinfónica Regional de O’Higgins: Valentina González interprete de Viola, Sofía Hernández, interprete de Fagott y Fernanda Soto interprete de Violín.

Con esta exitosa presentación, la agrupación se prepara para una nueva temporada de conciertos escolares y comunitarios, reafirmando su compromiso con la formación musical y el acceso a la cultura en la región.

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.