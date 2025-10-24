Chile, octubre 2025 – En un mundo donde los auriculares son parte de nuestra rutina, ya sea para trabajar, viajar, entrenar o relajarnos, JBL te invita a subir el volumen de la experiencia, sin poner en riesgo tu salud auditiva. ¿Cómo? Con Personi-Fi, una nueva herramienta de personalización de sonido que puedes encontrar dentro de la app JBL Headphones.

Porque cada persona escucha de manera diferente, y cuidar la salud auditiva también es parte del bienestar diario. Con herramientas como Personi-Fi, es posible ajustar el sonido a tu perfil y disfrutar de tu música favorita de forma segura y equilibrada.

¿Cómo funciona Personi-fi?

Es una función que crea un perfil auditivo personalizado para ti, ajustando la ecualización en base a tu capacidad auditiva real. Primero te hace unas preguntas básicas y verifica el ruido ambiente (por eso es clave hacerlo en un entorno silencioso). Luego viene lo interesante: reproduce una serie de tonos de prueba, 9 por cada oído (18 en total), en distintas frecuencias.

Lo único que tienes que hacer es presionar un botón cuando escuches cada sonido. A partir de eso, la app determina cuál es el nivel más bajo que puedes percibir en cada frecuencia y calcula la mejor curva de sonido para tus oídos.

Una vez finalizado el test, puedes hacer una demo rápida para escuchar la diferencia, comparando el sonido personalizado con el estándar. Esta personalización se puede activar y desactivar de acuerdo a tu preferencia.

Te presentamos tres modelos de auriculares JBL donde puedes probar Personi-Fi y llevar tu experiencia a otro nivel:

JBL Tune Flex 2

· Cancelación de ruido adaptativa con Smart Ambient

· Almohadillas extra para aislamiento acústico que mejoran la cancelación de ruido pasiva.

· Hasta 48 horas de reproducción: 8 horas de reproducción más tres recargas completas con ANC activada, o hasta 12 + 36 con ANC desactivada.

· Resistencia al polvo y al agua, con certificación IP54

JBL Live Buds 3

· Cancelación de ruido adaptativa

· Smart Charging Case™ con pantalla táctil de 1,45 pulgadas que te ofrece un control total del sonido en cualquier dispositivo.

· Hasta 40 horas de batería combinadas entre los auriculares y el estuche de carga (con ANC desactivado).

· Carga rápida de 10 minutos via USB-C que te brinda 4 hasta horas extra de reproducción.

JBL Tour Pro 3

· Cancelación de ruido adaptativa

· Sonido inmersivo JBL Spatial 360

· Smart Charging Case™ que se convierte en un transmisor de audio a través de conector AUX o USB-C (ideal para sistemas de audio a bordo)

· Hasta 44 horas de batería: 8 horas de reproducción más tres recargas completas con la cancelación de ruido (ANC) activada, o hasta 11 + 33 horas con la ACN desactivada.

· Carga rápida de 10 minutos vía USB-C que te brinda hasta 3 horas extra de reproducción.