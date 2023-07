El debate está abierto y la discusión sobre la mesa de todas y todos chilenos. El caso “Democracia Viva” y sus nexos con un partido de gobierno (RD), activó la agenda nacional, tras conocerse el traspaso arbitrario de recursos públicos, a la novel fundación, cuyo orígen está en autoridades públicas ligadas al gobierno.

Al respecto la Consejera Constitucional, Ivonne Mangelsdorff, explica que el tema de la probidad y transparencia, son dos de los temas ya tratados al interior del órgano redactor, “pero sobre los cuales yo he puesto especial énfasis. Lamento que en el trabajo de los expertos, estas situaciones no hayan sido analizados con mayor profundidad. Por eso, me he trazado la tarea de relevarlos y no esconderlos”, comenta la representante de la Región de O’Higgins.

Frente a este escenario, que ha causado revuelo político al interior de Palacio, la abogada y periodista, va más allá y sostiene que la próxima Constitución, debe fijar límites claros y precisos ante la corrupción.

“Así como hemos hablado de terrorismo, que me parece correcto, también debemos hacerlo sobre la corrupción en el aparato del Estado. Es insostenible lo que ocurre con Democracia Viva y cómo esos actos ilegales corroen el beneficio que debiera llegar al vecino o vecina. En este proceso constitucional tenemos la oportunidad para corregir esos vacíos que muchas de estas personas mal intencionadas usan en su favor. Democracia Viva nos obliga a endurecer los niveles de probidad y anticorrupción”, sentencia Mangelsdorff.