Alianza entre la autoridad y la empresa privada “viene a reemplazar la nula respuesta del Estado y el Municipio ante las necesidades de la gente más humilde”, indicó la autoridad del gobierno regional.

El consejero regional Lenin Arroyo, en alianza con el empresario de Machalí Rogelio Escobar, fueron en ayuda de 15 familias de la población Santa Teresita, a quienes les hicieron entrega de 15 cargas gratuitas de gas licuado.

Rogelio es además presidente de la junta vecinal y afirmó que existen muchas penurias en la población, que a los adultos mayores no les alcanza para pasar el mes, y habla, emocionado por su acción junto al consejero regional Lenin Arroyo.

“Siempre me ha nacido la vocación de servicio. Yo ayudo desde el anonimato a mis vecinos porque la situación está mala. No recibimos ayuda del alcalde ni del gobierno. Ni siquiera una tarjeta para un balón de gas o algo de mercadería. Eso duele, porque por aquí anduvieron buscando los votos y ahora se olvidaron. Pero ya no importa. Junto a nuestro consejero regional Lenin Arroyo, que siempre está con la gente, decidimos hacer algo y las gestiones dieron resultados y estamos entregando estas 15 cargas gratuitas para ayudar a estas personas” precisa Rogelio escobar dueño de la empresa Gas Rogelio de Machalí.

“EL CONSEJERO CUMPLE SU PALABRA”

Las personas beneficiadas estaban agradecidas, pues señalan, que esta carga de gas, viene a paliar en parte la grave situación económica por la que atraviesan.

La vecina Alejandra Romero llega con su balón de gas. Se instala en la sede vecinal de Santa Teresita y espera el llamado de la directiva. “Es muy bueno lo que están haciendo. Se unió el consejero regional Lenin Arroyo con la junta de vecinos y estoy muy agradecida de esta ayuda porque ellos están siempre presente acá en la población. Esto nos viene muy bien en invierno y ya vemos que el consejero siempre cumple su palabra”.

Por su parte, Luis Zúñiga, dice que el beneficiado es su hermano, pero que se encuentra postrado en cama. “Yo le agradezco a don Lenin porque siempre ha estado con nuestros vecinos. Qué decir de don Rogelio, atento, y siempre aportando. Una muy buena alianza que hicieron para ayudar a la gente más humilde.

“ACÁ NI EL ESTADO NI EL MUNICIPIO LLEGAN CON AYUDA SOCIAL”

Por su parte, el consejero regional Lenin Arroyo, afirmó que esta alianza con el sector privado permite llegar a lugares donde el Estado y los municipios están ausentes, no se aparecen o simplemente han olvidado a sus habitantes.

“Existe una inacción de los funcionarios del Estado y del municipio. Como que no están ni ahí con nada. Uno los notifica de denuncias, señalizaciones malas, que la gente requiere ayuda, pero con suerte te contestan. Y la gente siente frustración porque cuando anduvieron pidiendo los votos todos eran muy simpáticos, y ahora, ni te reciben en sus oficinas. Estamos frente a personas muy vulnerables, cuyas pensiones son miserables, pero no existe ningún plan para ayudarlos en este frío invierno. Hemos querido aportar nuestro granito de arena y desde aquí agradezco al empresario privado porque siempre aparece, está, donde el Estado y los Municipios no se hacen presentes, pese a que se enjuagan la boca con el pueblo y la dignidad de las personas” dijo Lenin Arroyo.

La entrega de las 15 cargas de gas se realizó en la sede vecinal de la población Santa Teresita. Tanto el consejero regional Lenin Arroyo como el empresario Rogelio Escobar anunciaron que realizarán otro importante esfuerzo para el próximo mes beneficiar a otros vecinos del sector.