Consejero regional, Lenin Arroyo, pide la salida inmediata de la seremi de Obras Públicas por su “ineficiencia y responsabilidad” en las obras viales de la región que se encuentran paralizadas.

La doble vía Carretera El Cobre que debió haber concluido su ejecución original en diciembre de 2022, se encuentra paralizada ya casi dos meses. Se ha producido un retraso evidente que perjudica a miles de automovilistas y ciudadanos de Machalí y Rancagua que circulan diariamente por la citada vía, provocando mayor congestión, retrasos en los tiempos de desplazamiento, e incluso, accidentes.

La empresa constructora IMACO LTDA demanda situaciones impagas y solicita “aumento de presupuesto” por 1.700 millones según recursos requeridos producto de los decretos 177 de octubre de 2022 del MOP y decreto 304 de marzo de 2023 del Ministerio de Hacienda que permite la entrega de un reajuste excepcional de proyectos que se encontraban en ejecución. La discusión se desata porque el financiamiento debería salir desde el gobierno regional de O’Higgins.

“Esto es un fracaso de este gobierno, del ministerio de obras públicas y de quien dirige esa cartera en esta región que es la señora Latorre. Aquí hay responsabilidades políticas porque hubo negligencia, ineficiencia en corregir estas situaciones a tiempo, en fiscalizar, y ella debe asumir su responsabilidad porque esta obra debió estar terminada originalmente en diciembre del año pasado. Luego se amplió el plazo hasta junio y ahora las obras llevan paralizadas dos meses y no sabemos cuándo se retoman y, se asume desde ya, que terminarán el primer semestre 2024. Más encima, el gobierno regional para entregar estos recursos extraordinarios debe cumplir varios pasos administrativos, entre ellos, la aprobación del Consejo Regional. Es una catástrofe enorme de responsabilidad administrativa. Le quedó grande el poncho a la señora seremi” dijo con molestia el consejero regional.

En las últimas horas ha habido reuniones de urgencia en el gobierno regional para abordar el tema, ya que existen saldos de pagos pendientes y para este lunes se ha citado a sesión de la comisión de infraestructura donde el gobierno regional expondrá los antecedentes a los consejeros, quienes luego, deberán aprobar o rechazar los recursos, en este caso 1.700 millones para retomar las obras.

“QUE RENUNCIE AHORA”

El consejero regional dijo además que debe existir un buen uso de los recursos públicos y el resguardo de los mismos porque “es plata de todos los chilenos y esta gente se la gasta y la tiran por la ventana porque saben que no les pasará nada, porque están acostumbrados a que no les salga ni por curaos. Con suerte tres chirlitos y siguen trabajando como si nada. Aquí esta señora debe renunciar ahora a su cargo. No se la pudo, tiene baja ejecución presupuestaria en su seremía, obras paralizadas, no hay desarrollo vial, a fin de cuentas, aquí el ministro o el presidente Boric deben tomar el sartén por el mango y darle conducción a este gobierno que ha sido nefasto para los chilenos. No hay liderazgo en esta región, nadie conduce el barco ni lo dirige, se están hundiendo y con ellos todo el país”.

Lenin Arroyo dijo que no aprobará ningún recurso adicional del gobierno regional hasta que se aclare totalmente en qué consiste esta nueva partida por aumento de presupuesto para la obra de Carretera El Cobre, con cifras en la mano, supeditando además su apoyo a que el gobierno saque de inmediato a la seremi de obras públicas.

“Ellos nos piden aprobar más plata, pero bien, que la seremi se vaya. Que venga otro que lidere de verdad el trabajo que desarrolla el MOP y levanten las obras que están abandonadas en esta región. Y todas las cifras deben ser transparentadas a la comunidad. Alguien le debe explicar a los ciudadanos por qué hacen esto y lo otro, por qué los 1.700 millones para una empresa, cómo se calcula el alza de precios de materiales, a partir de qué nivel de avance de la obra, de ser así, cuál será el nuevo plazo de término. Deben ser responsables, de cara a la gente. Que no se escondan y den las explicaciones que deben dar. Si eso no sucede mi voto no estará para seguir con el festín de este gobierno, que reitero, ya está fracasado, pero igual debemos seguir soportándolo por dos años más” manifestó la autoridad regional.

“LE MIENTEN A LA MINISTRA”

El consejero regional Lenin Arroyo, sostuvo que le parece imperdonable que haya visitado la región la ministra de obras públicas para dar una cuenta pública en San Fernando a fines de mayo, donde dijo “hay mucha pega y muy bien hecha según creo yo”, sobre ello Arroyo concluyó “o la ministra es ciega o la seremi le miente o esconden la verdad, porque en esa fecha estaban paralizadas las obras de Carretera El Cobre… Y esperamos respuestas sobre qué pasa con el mejoramiento de la Interconexión Rio Loco, cuál es el atraso de los proyectos de la circunvalación conurbación Rancagua-Machalí, qué pasa con la construcción del edificio de Justicia que se ubica en la antigua cárcel, por qué se construyen menos kilómetros de caminos nuevos rurales, esto entre otras tantas obras inciertas… eso es aquí y en la quebrá del ají, ineficiencia”