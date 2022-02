Consejero Regional electo Lenin Arroyo se reúne con delegado presidencial para informarse sobre acciones en seguridad ciudadana, apoyar a carabineros y la PDI y emplazar al poder judicial por la “puerta giratoria”.

El recientemente proclamado consejero regional por O’Higgins, Lenin Arroyo, se reunió recientemente con el delegado presidencial Ricardo Guzmán para informarse respecto a las acciones del gobierno en materia de seguridad ciudadana.

Sostuvo que en las poblaciones existe una completa sensación de inseguridad y que “todos los días los narcos con fuegos artificiales avisando que llegó la mercadería, tiroteos, balazos, sicarios que asesinan a otros por la posesión del barrio. La gente está cansada, con temor”.

Agregó Lenin Arroyo que “el delegado me ha informado de las acciones del gobierno, medidas concretas, la nueva Ley de control de armas viene a ser un aporte en este sentido. Además del trabajo desarrollado por las policías en operativos barriales que han neutralizado el negocio del narco en algunos barrios, pero falta aún más”.

APOYO A LAS POLICÍAS

También el consejero regional electo dijo que se necesita apoyar el trabajo de las policías desde el CORE. “Hay que impulsar proyectos e iniciativas que vengan a mejorar la infraestructura, medios y dotar de mejor tecnología a carabineros y la PDI para llevar tranquilidad a los barrios. También las autoridades políticas, parlamentarios e incluso los presidentes deben brindar un respaldo a la labor policial, explícito, concreto. No quitarles más atribuciones a carabineros y respaldarlos legal y políticamente. Porque aquí hay un doble estándar. Hay alcaldes y parlamentarios que cuestionan el trabajo policial, que piden refundar carabineros, votan en contra las iniciativas de seguridad ciudadana en el parlamento, pero después salen en la tv exigiendo mayor seguridad. Entonces no sean caras de palo”.

“QUE LA JUSTICIA HAGA SU PEGA Y NO LIBERE MÁS DELINCUENTES”

Arroyo, periodista que siempre se ha destacado por “decir las cosas como son”, realizó también un emplazamiento al poder judicial, señalando que “le pedimos a la justicia que haga su pega y no libere más delincuentes. Aquí las policías salen a buscar a los antisociales, los capturan, semanas de trabajo investigativo, el fiscal los acusa, pero el juez o los deja libres o les tira firma mensual o arraigo nacional. ¿Cómo se entiende esto? Delincuentes que han robado una y otra vez entran y salen de tribunales como Pedro por su casa. Paren ya hombre, córtenla con la puerta giratoria que a estas alturas es un portón giratorio. La gente quiere a los delincuentes presos. Los ciudadanos honestos, los que se levantan todos los días a aportarle a este país no tenemos por qué vivir encerrados, los delincuentes deben estar tras las rejas. Queremos Paz en los barrios y no más balazos”.

Por su parte el delegado presidencial Ricardo Guzmán, destacó la proclamación de Lenin Arroyo al señalar que “será un gran aporte al consejo regional, desde su óptica, su mirada distinta desde el mundo independiente y la cercanía que tiene el comunicador con la comunidad, recorriendo las poblaciones y villas. Él está muy interesado en el tema seguridad ciudadana y ese será un gran desafío para todos de aquí en adelante”.