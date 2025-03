En 2024 el consumo interno de ambas proteínas aumentó y algunos de los factores que han venido impulsando esta demanda son su precio accesible, su versatilidad y las tendencias globales, principalmente la influencia de la cocina y moda asiática.

El sector cárnico chileno se mantuvo firme durante 2024, con un crecimiento sostenido en el consumo de carnes de pollo y cerdo.

Según los últimos datos de ChileCarne, asociación de exportadores de carnes blancas, el año pasado el consumo per cápita de carne en Chile alcanzó los 82,7 kg, reflejando el protagonismo del pollo y el cerdo en la dieta nacional. El pollo lideró con 33,9 kg por persona, representando el 41% del total y registrando un incremento del 2% con respecto a 2023. Le siguió la carne de vacuno, con 25,7 kg per cápita, equivalente al 31% del consumo total y un crecimiento del 2% en comparación con el año anterior. Por su parte, el cerdo experimentó el mayor aumento, con un alza del 9% que elevó su consumo a 19,7 kg per cápita, alcanzando el 24% del total, y los restantes 3,3 kg corresponden a pavo y otras carnes que equivalen al 4% de participación.

Factores que impulsaron el consumo de pollo en Chile

Como indican las cifras anteriores, el pollo consolidó su posición como la carne predilecta de los chilenos. Esta preferencia se debe a varios factores, entre los cuales están:

Salud y nutrición: Es percibido como una opción saludable debido a su menor contenido de grasa.

Economía: Su precio más asequible lo ha convertido en una excelente alternativa.

Versatilidad culinaria: Su facilidad para adaptarse a diversas preparaciones ha aumentado su popularidad en los hogares.