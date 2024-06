Consejero regional Lenin Arroyo, informó que existe una “clara negligencia del MOP y Gobernador Regional” en el inexplicable atraso de las obras y se debe establecer si hubo actos contrarios a la ley.

Rancagua, 25 junio 2024.- Una reunión que duró poco más de 30 minutos sostuvo el consejero regional Lenin Arroyo con la Contralora Regional, Rocío Pérez, con el fin de requerir antecedentes respecto a denuncias que la autoridad formuló en dicho ente fiscalizador, solicitando, además, una investigación sobre los contratos, plazos establecidos, resoluciones respecto a paralización de faenas y aumentos de presupuestos, relacionados con la construcción de la primera etapa del fallido proyecto de Carretera El Cobre de tan sólo 2,1 kilómetros.

Al respecto el CORE Arroyo indicó que “fui a solicitar que se investiguen todos los procesos administrativos de este proyecto. Que se realice una investigación exhaustiva sobre las obras de construcción de la doble vía de Carretera El Cobre en Rancagua y Machalí, a fin de determinar si se han cometido actos contrarios a la ley y, en caso afirmativo, que se tomen las medidas necesarias para sancionar a los responsables y prevenir la repetición de estas prácticas en el futuro”.

Más adelante el consejero Arroyo precisó que “dichas obras, de sólo 2,1 kilómetros debieron estar terminadas en diciembre 2022, de acuerdo a licitación, cronograma y adjudicación a la empresa ganadora en mayo 2021. Es reiterativo a la fecha, la sucesiva modificación del contrato, tanto en plazos como en recursos económicos y sorprende que una de las paralizaciones de obras haya sido autorizada por la propia seremi de Obras Públicas, cuando su obligación legal es velar por avance del proyecto cursando multas o finiquitando obras cuando no cumplen. Lo único que tenemos hoy, es que entre el gobernador y la seremi se tiran la pelota unos a otros culpándose, pero nadie resuelve nada. Lo advertí, esa empresa irá a la quiebra y se malgastarán los recursos del Estado. Esto tiene que ser investigado. En Europa o Estados Unidos, estas negligentes autoridades estarían presas por su omisión e inacción frente al proyecto”.

El consejero regional Lenin Arroyo argumentó además a la contralora regional que “sorprende la inacción de autoridades, aquí hubo negligencia, desde que se autorizan recursos adicionales por reajuste de obras desde el ministerio de hacienda en marzo 2023, hasta su entrega a empresa en septiembre 2023, el resultado es cero avances en ese período, nuevo aumento de costos por estar paralizadas las faenas y fue la queja en medios de publicación regional lo que originó una solución transitoria ¿Qué hicieron la Seremi y el Gobernador entre marzo y julio 2023?”.

“YA ESTAMOS INVESTIGANDO”

La autoridad regional manifestó su conformidad con la reunión sostenida con la contralora ya que se le confirmó que “la contraloría ya está investigando”. Lenin Arroyo sostuvo que “fue una reunión positiva, porque siento que la contraloría está cumpliendo su labor pese a la multiplicidad de denuncias que existen en la región y la escasez que tienen de funcionarios para hacer la pega, pero ellos realizan todo un esfuerzo para que estas cosas se esclarezcan. Me ha confirmado la contralora que ya están investigando documentos, contratos y todo lo que concierne al caso Carretera El Cobre tanto en el actuar del gobierno regional como del MOP. Me voy tranquilo por el actuar de la contralora Rocío Pérez, tengo plena confianza en su gestión y de saber también que se pueden establecer responsabilidades administrativas, y quizás, situaciones que podrían revestir carácter de delito como la defraudación al fisco, malversación de caudales públicos e incluso el incumplimiento de deberes por parte de la autoridad, porque hemos pasado plata, mucha plata y avances no se ven.

Hoy solo tenemos una obra abandonada que hace sufrir a los ciudadanos y no tenemos certeza de cuándo terminará. Confío en que esta investigación tendrá avances para que estas ineficientes autoridades asuman su responsabilidad y no se la lleven pelada, sin castigo, como lo han hecho hasta ahora por no hacer bien la pega por la cual todos los chilenos les pagan un sueldo superior al de un chileno común”.