Karina Guzmán

@Karina_GuzmanV

Anoche venía en el auto con mi papá. Pasamos al negocio a comprar pan, él se bajó y yo quedé en el auto como muchas veces. Cuando dos sujetos abren las puertas y me apuntan a la cabeza con armas diciéndome que me baje. Se llevaron el auto. Gracias a Dios no me pasó nada #Machali