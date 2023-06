La campaña anual “Proud to Be” (“Orgullosx de Ser”), que cuenta con Big Freedia como protagonista, está inspirada en la comunidad LGBTQIA+ global de Converse.

Este año, la colección y campaña anual Pride de Converse, protagonizada por Big Freedia, celebra a las personas que están orgullosas de vivir la vida y expresarse en sus propios términos, reconociendo que la comunidad queer es ilimitada y representa un espectro completo de experiencias liberadoras, sin complejos y diversas.

Con el espíritu de celebrar a quienes componen la comunidad, cada zapatilla de la colección Pride 2023 de Converse presenta un diseño estético distinto para complementar cualquier estilo, sin importar cómo alguien elija expresarse.

Converse una vez más recurrió a su amplia comunidad LGBTQIA+ para informar e inspirar la campaña y la colección “Proud to Be”. Encabezando el elenco de este año está Big Freedia, ícono y ganadora del Grammy. Además, tres integrantes de la comunidad All Star de Converse, la red global de jóvenes creativos de la marca, incluida la cantante y compositora Eva Westphal, la artista londinense Yeliz Aifoglu y el creativo multidisciplinario Xavier ‘Internet X’ Means.

Lxs socixs de impacto social y comunitario de Converse están en el centro del apoyo continuo a la comunidad LGBTQIA+. Es por ello que desde el 2017, es parte del apoyo global al Proyecto It Gets Better, que ha creado una comunidad en internet para mostrar a las personas jóvenes, que sí puede ser mejor.

DETALLES DE LA COLECCIÓN

La colección de zapatillas “Proud to Be” representa el progreso y en cada diseño se incluye en la lengüeta la bandera de Progress Pride. Diseñada con orgullo por colaboradores y aliados LGBTQIA+ de Converse, la marca también incluyó los comentarios de la comunidad para ofrecer una mayor variedad de opciones de tallas.

Se incluyen los modelos Run Star Legacy CX, Chuck 70 De Luxe Heel, Chuck 70 Plus, Chuck 70, Chuck Taylor All Star Lift y Chuck Taylor All Star, con sus propios adornos, como cordones Pride, suelas de arcoíris e inclusive brillo. Todas en tallas unisex.

La colección Converse “Proud to Be” se encuentra disponible de forma exclusiva en www.converse.cl y tiendas de Mall Costanera Center, Mall Plaza Antofagasta y Mall del Trébol en Concepción. Para más información revisa la cuenta de Instagram @conversechile