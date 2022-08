Los zapallos fueron los primeros en llegar a la vitrina del supermercado de Rengo, y dentro de las próximas temporadas se sumarán nuevos productos como tomates, ají, cilantro, papas, entre otras hortalizas.

Tras meses de trabajo y reuniones entre las cooperativas de O’Higgins, Corfo, HortiCrece, Cliodinámica y Tottus, productores lograron materializar una alianza comercial con el supermercado y tener en vitrina sus hortalizas. Generar estos espacios de conexión y articulación son de un enorme valor, tanto para el sector público como en el privado, haciendo que los productores lleguen con más fuerza al retail.

Una de las brechas que los hortaliceros deben enfrentar es el limitado acceso a mercados formales, ya que muchas veces desconocen las exigencias y los aspectos más técnicos que tienen las grandes cadenas, como también, las condiciones de comercialización que en ocasiones son poco atractiva para los productores.

“Junto al nivel central de Corfo vimos que ahí había un espacio interesante para hacer un trabajo y convocamos a un gran actor del retail, que fue Tottus. Generamos espacios de conversación permanente y tras un arduo trabajo constante, entre las cooperativas y las direcciones regionales, tuvimos este fruto temprano, posicionando a uno de los productores con sus productos en el supermercado”, indicó el director de Corfo O’Higgins, Óscar Ávila.

Coopeumo, Cooagricam y Cachapoal Sur, fueron las cooperativas convocadas a participar de la alianza comercial, siendo parte de una serie de reuniones de trabajo para conocer en detalle la propuesta de Tottus y su programa de relacionamiento con la comunidad.

“Esta posibilidad es un paso súper importante, porque es una ventana de comercialización para nuestros productores, entendiendo además que es un espacio de visualización de las cooperativas, su trabajo, su historia, y el proyecto territorial que abarcan”, señaló el presidente de HortiCrece, Omar Jofre.

Patricio Rojas fue el primero en materializar la venta con Tottus. Productor de zapallos perteneciente a la cooperativa Coopeumo y quien hace 22 años se dedica a la agricultura, siendo esta venta un hito importante para él.

“Mi papá antiguamente sembraba y la dejó porque no le resultó. Seguí yo, lleno de ilusiones y me contactaron de Coopeumo, haciendo ellos el enlace para llegar a tener mis zapallos en las góndolas de Tottus”, indicó Rojas.

El proceso para llegar a Tottus fue un trabajo sobre los requerimientos de volúmenes y calidad. Al supermercado se le comunicaron los volúmenes demandados y a los productores se le comunicaron sobre los requisitos de calidad e inocuidad vinculados al programa de buenas prácticas agrícolas que Tottus lleva durante un tiempo y que los agricultores debían cumplir de manera gradual.

“Esta es una iniciativa para nosotros bien relevante, nosotros somos parte de HortiCrece, y el tema de comercialización es uno de los más relevantes a mi juicio, una comercialización hacia mercados formales que regula de cierta manera las transacciones, en base a que el agricultor cumpla ciertas normas de calidad y protocolos que exigen los compradores, el caso de Tottus”, indicó el gerente de Coopeumo, Ricardo Quiroz.

A esto, agregó que todo este trabajo es “cumplir con información base de los predios y su historial, desde registros de aplicaciones, instalaciones que respondan a las exigencias de seguridad y bienestar para los trabajadores y formación para los equipos de trabajo de manera de asegurar un producto inocuo”.

Ante la apertura a nuevos mercados, Patricio Rojas,señaló que el unico consejo a sus pares que están comenzando el emprendimiento, “sería de que hay que darle harto esfuerzo no más, harto trabajo porque la agricultura es un rubro muy sacrificado y cuesta mucho, cuesta mucho, y eso; hay que hacerle harto empeño no más. Se puede, se puede, sí se puede”,

Tottus

El impulso al desarrollo de emprendedores y pymes regionales, junto al fortalecimiento de la identidad territorial de las comunidades en las que operamos, se han transformado uno de los pilares fundamentales de Tottus.

Así el supermercado ha desarrollado una nueva estrategia de vinculación y colaboración con nuestros vecinos, que busca mantenerse en el largo plazo y que tiene por objeto contribuir a mejorar su calidad de vida, impulsando diversas iniciativas de desarrollo.

“Bajo esa mirada, desde donde nace la comunidad emprendedora de Tottus, una iniciativa a través de la que estamos apoyando el desarrollo de pequeños emprendedores locales, invitándolos y asesorándolos en sus modelos de negocios, para que incorporen sus productos en nuestras salas de venta, ampliando así sus perspectivas de crecimiento”, indicó Matías Correa, gerente de perecibles y líder del programa de emprendimiento Tottus.

A esto, agregó que “gracias a la alianza de Tottus con el programa Horticrece de Corfo nos hemos acercado a los productores hortícolas de la región de O’Higgins, con quienes hemos realizado un trabajo de capacitación que se ha traducido en la presencia de algunos productos en nuestras tiendas, lo que esperamos seguir incrementando en el futuro”.