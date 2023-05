La adquisición beneficiará a 52 familias que han esperado por 16 años el “sueño de la casa propia”.

Esta tarde los consejeros regionales aprobaron unánimemente en sesión social la adquisición de un terreno para la construcción de viviendas que beneficiará a 52 familias del comité “El Retiro”, que han esperado por más de 16 años una solución habitacional.

Fundamental fue el trabajo realizado por el consejero regional Alex Ramírez, quién señaló que “ha sido un trabajo arduo que se corona con esta aprobación. Estoy muy contento porque sé que ha costado y ahora junto al resto de los colegas se aprobó unánimemente. No hay palabras para lo que sentimos en este momento. Sólo agradecer al gobernador regional por priorizar estas necesidades de la ciudadanía”.

¡¡SE HIZO JUSTICIA¡¡

Por su parte, el consejero regional Lenin Arroyo, afirmó que “la emoción nos embarga por los años de lucha y esfuerzo de estas personas. Fueron tramitados, humillados, y hoy gracias a esta iniciativa pionera, que marcará un hito en el país, podemos invertir platas del gobierno regional en la compra de terrenos. Aquí se ha hecho justicia con los más postergados, con quienes siempre tuvieron que luchar lo que por derecho les corresponde que es una vivienda”.

Cabe señalar que por primera vez el Gobierno Regional comprará terrenos para que comités de vivienda puedan alcanzar el sueño de la casa propia, una propuesta cuyo fin es ser un aporte real para disminuir el déficit habitacional existente en la región. Son 5 mil 800 millones de pesos distribuidos en la compra de terrenos en las comunas de Mostazal, Graneros, Rengo, Peralillo y Pumanque. En Rengo se invertirán 8 mil 778 Unidades de Fomento en un predio de 15 mil 200 metros cuadrados.

UNIDOS POR LA COMUNIDAD

Ambos consejeros regionales coincidieron en que el trabajo conjunto por la comunidad ha permitido lograr este avance para la comuna y la región.

“Con Lenin Arroyo venimos trabajando en conjunto por Rengo y la región. Hay diferencias políticas, como en todas partes, pero aquí nos unimos por la gente. Hemos recorrido la zona juntos y nos encanta estar con la comunidad porque nos fortalece el trabajo en terreno y, en eso, no nos equivocamos ni nos perdemos, porque trabajamos por la ciudadanía” indicó el core Alex Ramírez.

En tanto, el consejero regional Lenin Arroyo, argumentó que “la importancia del trabajo conjunto es conocer tu tierra. En eso Alex le saca ventaja a muchos que prometen y prometen, aparecen para las puras campañas y después desaparecen. Estamos siempre en la zona, recorriendo cada rincón, llegando donde otros no llegan o simplemente no les interesa. Nos unimos por la comunidad y creo que hemos desarrollado una labor de cara a las personas, sin mentiras ni vendiendo humo, como otros lo hicieron con este mismo comité. Les vendieron ilusiones, la pomada, los engañaron, pero eso ya no importa. Cada uno lo tiene grabado en su memoria. Hoy es momento de celebrar y también de mirar hacia adelante. Ahora con Alex nos hemos comprometido con el comité a ser férreos fiscalizadores en la construcción de las viviendas para que el sueño de la casa propia, después, no se convierta en pesadilla”.