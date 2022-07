Consejero regional denunció que a los estudiantes con jornada completa se les entrega un jugo y la mitad de un pan como desayuno. Establecimiento tiene malas las cañerías del gas y no pueden cocinar.

Una grave denuncia formuló el consejero regional, Lenin Arroyo, junto a la concejala por Rancagua María del Carmen Orueta, quienes ayer visitaron el colegio Aurora de Chile para verificar las denuncias de varios apoderados que señalaban que sus hijos desde antes de las vacaciones de invierno recibían colaciones frías, ya que las cañerías de gas de la cocina se encuentran en mal estado, y no han sido reparadas pese a que la Cormun se encuentra en conocimiento de la situación desde hace más de un mes.

El consejero afirmó que “son colaciones de hambre, miserables, que no fortalecen la salud de un educando. No puedo entender cómo hay tanta negligencia. Esta situación se vive desde al menos el 14 de junio. Las cañerías de gas están malas por eso no pueden cocinarles ni tener un desayuno o almuerzo caliente. Esto lo sabe la Cormun y no han hecho nada pese a que les han solicitado la reparación de esos artefactos. Es inhumano exponer a los niños al frío y las bajas temperaturas de cada mañana para que lleguen a su escuela y les den un jugo frío y medio pan. Mientras, ellos en sus oficinas de la Cormun gozan de buena salud, café caliente y estufa. Es realmente increíble”.

Por su parte, María del Carmen Orueta dijo que “estamos requiriendo todos los antecedentes por las denuncias que nos hicieron los apoderados para manifestar nuestro reclamo frente a estos hechos. No puede ser que los niños pasen por esto. Ellos necesitan calorías muy temprano en la mañana, están en jornada completa, pero lo peor es que nadie se ha preocupado de venir a reparar esas cañerías y devolverles el estándar que estos escolares merecen. Vamos a presentar nuestro reclamo a la autoridad que corresponde”.

NO DEJAN INGRESAR A LAS AUTORIDADES

Pasadas las 15 horas de ayer el consejero regional, Lenin Arroyo y la concejala María del Carmen Orueta, se apersonaron en el establecimiento. Fueron recibidos por la directora a quién le hicieron algunas consultas, pero se negó a que ingresaran a dependencias del colegio.

“La directora ha sido muy amable con nosotros que cumplimos nuestro rol de fiscalizar lo que nos denunciaron los apoderados. Nos atendió muy bien, pero dijo que no nos podía dejar ingresar a la cocina donde están las fallas de cañerías por instrucciones de la jefatura de Cormun. La entendemos, ella no tiene la culpa. Me parece más increíble que desde la Cormun entreguen instrucciones para prohibirle el acceso a dos autoridades que cumplen su rol de fiscalizar. Realmente esta gestión está muy mal y aquí alguien debe responder”.

“DIRECTOR DE CORMUN DEBE RENUNCIAR”

El consejero regional Lenin Arroyo dijo también que en las afueras del colegio Aurora de Chile conversaron con apoderados y alumnos quienes le manifestaron su reclamo por la situación que atraviesan.

“Ellos no conciben que estos niños no puedan tener una taza de leche o té caliente al desayuno y un almuerzo como corresponde también caliente en pleno invierno. Esto pasó la raya y aquí el director de esta CORMUN debe renunciar. Esto no puede seguir ocurriendo con los niños, estudiantes que son el futuro de este país. Alguien debe hacerse cargo. El seremi de educación también debe tener un pronunciamiento porque el cambio de colación, esa colación miserable, de hambre, fue autorizada por la JUNAEB. Los actuales funcionarios de este gobierno fueron los que más reclamaron cambios sociales, incluso marcharon por las calles, levantaron pancartas y consignas por una educación digna y de calidad. Hoy son gobierno y deben hacerse cargo de lo que prometieron, cambios de verdad” precisó el consejero regional.

Ambas autoridades solicitan que los personeros municipales actúen en forma diligente, para solucionar cuanto antes la problemática que existe en el colegio Aurora de Chile y que los estudiantes que retornaron este lunes a clases, puedan tener sus colaciones y almuerzo calientes tal como se las daban hasta antes de que se detectaran las fallas en las cañerías de gas.