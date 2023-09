Consejo regional acordó en plenario de este miércoles enviar oficio de protesta y molestia a alcalde de Rengo por no asistir a comisión de cultura a informar sobre los casi 6 mil millones de pesos que se aprobaron para remodelación de teatro de esa comuna.

Este miércoles el Core de O’Higgins en su plenario 719 decidió aprobar en forma unánime enviar un oficio de protesta y molestia por la actitud del alcalde de Rengo, Carlos Soto, de no asistir a la comisión de cultura del pasado 9 de agosto donde debía informar respecto al estado de avance y etapa de ejecución de la iniciativa “Mejoramiento Teatro Municipal comuna de Rengo”, por un monto total aprobado de casi 6 mil millones de pesos con cargo FNDR.

Cabe señalar que esta petición de rendir cuentas había sido solicitada por el consejero Lenin Arroyo, a razón, de su labor fiscalizadora y “porque nadie sabe nada respecto a esas platas, cómo se han ejecutado, si hay licitación, adjudicación, nada. No han tenido la molestia de informar nada, lo que me parece impresentable”.

Respecto a la ausencia del edil Carlos Soto en la comisión de cultura, Arroyo señaló que “aquí no hay dioses, son funcionarios públicos, que deben rendirle cuentas a la ciudadanía. Es una falta de respeto con quienes aprobaron esos recursos y los entregaron confiando en que seguirían los procedimientos de ir dando cuenta periódicamente de la utilización de los mismos. Es plata de todos los chilenos y debemos garantizar el buen uso de los recursos públicos”.

OFICIO APROBADO UNÁNIMEMENTE

Por ello, el consejo regional aprobó este miércoles en forma unánime el oficio de protesta y molestia que será enviado al alcalde Carlos Soto por no concurrir a dicha sesión.

“Las instituciones de esta república deben ser respetadas. Nosotros cumplimos nuestra función fiscalizadora. Él es un funcionario público y sabe como son estos procedimientos, y no pueda pasar a llevar a un consejo regional y su gobernador de esta forma. Les gusta hablar de transparencia, probidad, democracia, son los reyes de la demagogia y el populismo, pero a la hora de rendir cuentas sacan cualquier excusa para no aparecer” afirmó el consejero regional.

“SINO APARECEN IRÉ A CONTRALORÍA”

Por último, el consejero regional advirtió que “citaremos a una nueva comisión de cultura y espero que lleguen para que informen todo sobre esos dineros. Sino lo hacen, recurriré a Contraloría para que inicie una profunda investigación desde que se aprobaron esos recursos y qué ha pasado con ellos y revise todos los procesos administrativos. Por eso espero que lleguen…”