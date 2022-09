Consejero regional fue recibido, junto a dirigentes vecinales del sector poniente de Rancagua, por el gobernador Pablo Silva, donde se les informó de la firma del convenio con EFE para avanzar en el anhelado proyecto.

El consejero regional Lenin Arroyo, realizó gestiones ante el gobernador Pablo Silva, para ser recibido junto a dirigentes vecinales del sector poniente de Rancagua, donde se les informó respecto al convenio de colaboración que el Gobierno Regional y la Empresa de Ferrocarriles del Estado, firmaron en el marco de la visita del Presidente Gabriel Boric a la Región, acuerdo que permitirá la construcción de dos pasos bajo nivel en Rancagua y San Fernando, y la recuperación de siete estaciones de trenes que se ubican en el eje troncal de la región de O’Higgins.

Al respecto, el consejero regional Lenin Arroyo, dijo que “confiamos en la gestión que realice el gobernador por el paso bajo nivel de República de Chile, porque estos vecinos han estado esperando por cerca de 30 años una solución. Han sido sólo promesas y más promesas. Estábamos dispuestos a movilizarnos, pero hoy hemos avanzado y el gobernador ha comprometido su voluntad para apoyar esta demanda ciudadana y sé que mediante el diálogo y la mesa técnica de trabajo que nos propuso la autoridad, de la cual seremos parte, iremos midiendo los avances del proyecto. Estamos conformes por ahora, tenemos que ver los resultados”.

“HAY QUE TRABAJAR POR LA GENTE SIN IDEOLOGÍAS”

El consejero regional Lenin Arroyo indicó, además, que existe una buena relación con el gobernador porque “nos une el sentido de trabajar por la ciudadanía con proyectos que realmente sean beneficiosos para la comunidad. Cuando llegué al consejo tuvimos serios roces, discrepancias, y las vamos a seguir teniendo, porque nos separan muchas cosas, pero soy oposición y debo tener altura de miras por el bien de los vecinos y siempre he dicho que aprobaré todo proyecto que el gobernador presente en el Core y que vaya en ayuda de las personas de la región. Aquí no hay que ser ciegos y no volver a cometer los mismos errores del pasado cuando algunos Cores saboteaban los proyectos de intendentes por darse un gustito personal o pasar “facturas políticas”. Tenemos que trabajar por la gente sin ideologías, pensando en el desarrollo de la región, pero tampoco olvido ni dejo atrás mi rol fiscalizador porque eso se lleva en la sangre y es un compromiso permanente con mis electores. Yo vine a trabajar y hacer la pega por mis vecinos”.

12.100 MILLONES APORTARÍA EL CORE

El convenio de colaboración firmado entre el Gobierno Regional y EFE, será presentado al Consejo Regional, y con su aprobación permitirá recuperar y mejorar la infraestructura ferroviaria en la Región de O’Higgins. Considera una inversión total de $35.100 millones, de los cuales 23.000 millones serán aporte de EFE, y los 12.100 millones restantes serán inversión del Gobierno Regional de O’Higgins, todo a concretar en un plazo de 5 años.

El acuerdo considera la construcción de un paso bajo nivel en la Av. República de Chile con la línea férrea, en Rancagua, y la construcción de un paso bajo nivel en el Barrio San Martín de San Fernando, ejecución de proyecto que permitirá el mejoramiento de la conectividad Oriente-Poniente de la comuna.

La iniciativa además busca intervenir y poner en valor las estaciones, a partir de la habilitación y conservación de vías de 7 estaciones que son parte del eje trocal de la región de O´Higgins. Se trata de las estaciones de ferrocarriles de Rancagua, Requínoa, Rosario, Rengo, Pelequén, San Fernando y Chimbarongo.