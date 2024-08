Rancagua, 5 agosto 2024.- El mismo 29 de julio, día de cierre de inscripciones para candidatos a elecciones regionales y municipales de octubre, el actual consejero regional Lenin Arroyo, renunció al partido Republicano en el SERVEL. Al hacer un balance de su paso por republicanos, el CORE manifestó que “tenía llegada con las bases de ese partido en diferentes comunas, pero no puedo decir lo mismo de los dirigentes regionales y nacionales, ya que me jugaron chueco y discriminaron. Algunos actuaron con soberbia y la propia gente les dará su castigo, ya se ve en las encuestas la baja sostenida de los republicanos”.

En otro aspecto, al hablar de su frustrada candidatura a gobernador regional, Arroyo dijo que “los ciudadanos de a pie, los vecinos y vecinas, siempre me preguntan por qué no voy de candidato y mi respuesta es que me mintieron, me discriminaron, fueron sectarios. Ellos me exigieron como requisito firmara como militante para ser candidato a gobernador en proceso interno, por eso ingresé a ese partido en agosto de 2023. Sin embargo, a poco andar tomaron una decisión a puertas cerradas en Santiago nominando a dedo a un candidato de la elite, de la casta política, desconocido para esta región y afuerino. Eso provocó reclamos a nivel local, la renuncia de la directiva regional y la angustia de quienes veíamos que este partido se transformaba en más de lo mismo”

“KAST NUNCA CONTESTÓ”

También el consejero Arroyo indicó que “en diversas ocasiones solicité reuniones con Arturo Squella y José Antonio Kast, siendo todas infructuosas. NI siquiera por decencia contestaron. A republicanos no le interesa el regionalismo y menos la unidad de la oposición. Nunca me entregaron algún documento o acta con las razones por las cuales me bajaron. Siempre dijeron que “mi estilo no les acomodaba, que era ingobernable. Esta ha sido una página negra para esta región”.

Al finalizar, el ex militante de republicanos Lenin Arroyo dice que “tengo una espina clavada, no por mí, sino que por los dirigentes vecinales y sociales que me apoyaban, puesto que es despreciable y condenable una respuesta que dieron desde republicanos O’Higgins a un dirigente vecinal preguntando por qué no era candidato a gobernador. En un órgano oficial del partido como lo es su Instagram manifestaron que “Lenin Arroyo tiene prácticas que rayan con el delito, tiene un discurso demasiado apegado al populismo de la izquierda y la verdad es que nos da vergüenza”.

Luego el consejero regional aseguró que “lo anterior fue la gota que rebalsó el vaso de las malas prácticas antidemocráticas que pregonan algunos que se creen superiores o de la casta política. Por ello renuncié, para apoyar a candidatos honestos y transparentes de Chile Vamos y de Demócratas que me lo han solicitado en diferentes comunas apostando por un recambio de consejeros regionales alejados de malas prácticas, pero siendo lo más relevante para el progreso y desarrollo de nuestra región, tener una gobernadora como Rebeca Cofré, independiente, con experiencia y trayectoria, una regionalista cien por ciento.”

Finalmente Lenin Arroyo precisó que “mi camino es seguir estando en las poblaciones, villas o barrios. No dejaré la calle porque sigo sirviendo a la comunidad. Desde la vida independiente, veremos cómo se traza el futuro político y personal”.