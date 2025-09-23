El próximo sábado 04 de octubre, doñihue vivirá una nueva Fiesta Deportiva, recreación y vida saludable con la realización de la Corrida Familiar Doñihue – Lo Miranda (Fondeporte), evento que reunirá a vecinos y vecinas de todas las edades en torno a la actividad física y la vida en comunidad.

La cita es a partir de las 09:00 de la mañana en la Plaza de Armas de Lo Miranda, comienzan las inscripciones presenciales y además esta actividad gratuita y abierta a toda la familia y la largada es a las 10:00 horas.

La corrida es de 3,5 km, es de carácter recreativa, contará con distintas sorpresas, adaptadas para niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, en un recorrido pensado para fomentar la participación y el disfrute en un ambiente seguro y familiar.

Las primeras 250 personas al inscribirse tendrán polera de regalo.

La organización ha preparado una mañana cargada de entusiasmo, con premios, sorteos, música y sorpresas para los asistentes.

Desde el Municipio a través de su Oficina de Deportes y Juventud hacen un llamado a la comunidad a sumarse a esta iniciativa que busca promover el deporte y la vida activa como parte fundamental del bienestar individual y colectivo.

¡No te quedes fuera y ven a correr, caminar o simplemente a disfrutar junto a tu familia y amigos!