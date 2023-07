Residentes de Santa Cristina, La Moranina y Tuniche, acudieron al tribunal de alzada el pasado lunes junto al parlamentario.

La Corte de Apelaciones de Rancagua declaró admisible el Recurso de Protección con solicitud de orden de no innovar presentado el pasado lunes por el Senador Juan Luis Castro y vecinos de Tuniche, La Moranina y Santa Cristina de Rancagua, contra el Ministerio de Obras Públicas por el proyecto de ampliación de las Ruta H-10 y H-210 que contempla la expropiación de un importante número de familias.

De acuerdo a esta resolución inicial de la corte, el Ministerio de Obras Públicas tendrá un plazo de 10 días para evacuar su informe y toda la documentación respectiva. “La modernidad, ampliar una vía, no puede ser a costa de echar a la calle a la gente, sin tener ninguna dignidad, ni derecho ciudadano, por eso, hemos presentado este recurso de protección con orden de no innovar que busca paralizar el desalojo de las familias que están tan cerca de Rancagua, pero pareciera que están en un patio trasero y no son escuchados”, señaló el Senador Juan Luis Castro.

Por su parte, Catalina Jiménez, secretaria de la Junta de Vecinos La Moranina- Santa Cristina, declaró: “Nosotros hemos buscado todas las instancias de diálogo, pero no estamos dispuestos a movernos de nuestros lugares, llevamos años de historia en ese lugar, es un sector donde hemos vivido toda la vida”.