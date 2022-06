El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, aseguró que “necesitamos que desde la SEC se emitan los sumarios para iniciar, en conjunto con Conadecus, con quien tenemos un convenio, una demanda colectiva contra la empresa CGE, porque hay familias, personas electrodependientes, gente que lo está pasando mal y que su calidad de vida se está deteriorando”.

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud; alcalde de Graneros, Claudio Segovia; el alcalde de Malloa, Luis Barra; y el alcalde de Codegua, José Flores, junto al presidente de Conadecus, Hernán Calderón, presentaron un reclamo ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) contra la empresa de electricidad CGE, producto de los reiterados cortes de luz y bajas de voltajes que han afectado a los vecinos y vecinas de las distintas comunas de la región de O’Higgins.

En la reunión, que fue llevada a cabo en Santiago, los jefes comunales expusieron las reiteradas fallas de CGE al momento de entregar su servicio, buscando sanciones, soluciones y un plan de urgencia que pueda resolver los problemas que enfrentan los vecinos de distintas comunas de la región.

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, fue enfático al señalar que “hemos venido con alcaldes de la región de O’Higgins a expresar nuestro malestar y enojo frente a la empresa CGE (…) Necesitamos que desde la SEC se emitan los sumarios para iniciar en conjunto con Conadecus, con quien tenemos un convenio, una demanda colectiva contra la empresa CGE, porque hay familias, personas electrodependientes, gente que lo está pasando mal y que su calidad de vida se está deteriorando”.

Ante la relación que existe con la empresa CGE, el jefe comunal indicó que “cuando vienen los cortes, no los informa. En segundo lugar, no contestan los teléfonos y tampoco tienen activas sus plataformas. Aquí no hay ninguna respuesta de la empresa de electricidad”.

El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, puntualizó ante el requerimiento a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: “Hemos acompañado a los alcaldes de la sexta región para reunirnos con el Superintendente y manifestarle la mala calidad del servicio que están teniendo y la respuesta tardía que tiene esta empresa (…) La empresa tiene una mala calidad del servicio, hay poca inversión, poca reparación y poca mantención que es lo que necesitan los ciudadanos”.

El Superintendente (s) de Electricidad y Combustibles, Mariano Corral, quien entregó detalles de los requerimientos realizados a la empresa CGE: “Nos reunimos con ejecutivos de CGE para pedirles un avance en el plan que presentaron a principio de año. Se comprometieron a hacer mejoras en ese plan, lo que ha sido insuficiente, por lo tanto, nosotros como organismo vamos a fiscalizar para dar cumplimiento a lo que ellos prometieron y tiene que verse reflejado en que los vecinos de la región de O’Higgins tengan una mejor calidad de servicio”.

Por su parte, el edil de la comuna de Machalí, Juan Carlos Abud indicó que “CGE no realiza ninguna inversión en las líneas, esperan que se produzcan problemas para recién ahí realizan una inversión (…) tiene que haber un plan de mantención y de inversión en toda la región de O’Higgins”.

El alcalde de Graneros, Claudio Segovia quien señaló que “la empresa presta un mal servicio en nuestras comunas y los alcaldes nos vemos obligados a tener que ponerle el ‘pecho a las balas’ frente a la indolencia, incapacidad y afán de lucro de una empresa”.

Finalmente, fue el alcalde de la comuna de Codegua, José Flores comentó con respecto a la situación que “CGE es un reflejo de la mala atención (…) tenemos manos cuadrillas, nos piden a la municipalidad que nos hagamos cargo de la poda y no tenemos canales de atención”.